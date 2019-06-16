ТНМК випустив зворушливий кліп до 30-річчя гурту: відео

Український гурт "Танок на майдані Конго" випустив кліп до нового синглу "Ми смішили Бога". Музиканти презентували його 14 червня, в день свого 30-річчя.

У відео можна побачити раритетні фото учасників гурту та їх друзів, зокрема Сергія Сивоху, Олександра Положинського, Іво Бобула, Женю Галича, а також Міхєя, Ігоря Пелиха та Кузьму.

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За словами вокаліста гурту Фоззі, для створення відео відсканували приблизно 500 старих світлин. Проте до фінальної версії кліпу увійшли не всі з них.

Що відомо про ТНМК? Український гурт. Грає у стилі хіп-хоп з елементами джазу, року та фанку. Історія колективу почалася в 1989 році, тоді він називався "Нові будинки". Як ТНМК гурт почав виступати з 1998 року. Тоді й був виданий перший альбом гурту — "Зроби мені хіп-хоп".

"30 років тому два хлопчики – Олександр Сидоренко та Константин Жуйков, відкинувши страхи та озброївшись нахабством та гітарою, вперше вирішили разом пограти музички. Воно в них трохи розгорнулося, чим саме й посприяло розвитку нового Всесвіту під назвою ТНМК. Я дуже радий, що сьогодні можу вважати себе його частиною", – написав на своїй сторінці у Facebook вокаліст гурту Олег Михайлюта (Фоззі).

Дивіться відеокліп на пісню "Ми смішили Бога":

Зазначимо, що 28 серпня в Києві ТНМК зіграє свою найвідомішу програму "Симфо хіп-хоп" разом із оркестром "Слобожанський". Після цього вони деякий час вирішили не виступати з нею.