Толстовку принцеси Діани продали за 53 тисячі доларів: цікаві подробиці

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Принцеса Діана
Принцеса Діана / hellomagazine.com

Принцеса Діана, яка вміла поєднувати комфорт та стиль, часто носила один з улюблених світшотів – Virgin Atlantic, у якому займалася спортом. Днями стало відомо, що толстовку було продано на аукціоні в США за 53,5 тисячі доларів.

Про це пише видання Hello!. Спортивну темно-синю толстовку принцеси Діани виставили на аукціон в Бостоні. Продавцем виступила особиста тренерка принцеси Дженні Ріветт.

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Торги почалися з п'яти тисяч доларів, однак в результаті житель Каліфорнії, який вирішив залишитися інкогніто, придбав світшот з написом Fly Virgin Atlantic за 53,5 тисячі доларів.

Вторговані кошти Дженні Ріветт збирається направити на допомогу сім'ям з Африки.

Відомо, що толстовку Virgin Atlantic подарував представниці королівської сім'ї засновник авіакомпанії та друг Діани Річард Бренсон. А сама принцеса обирала для спорту лише цей світшот для того, щоб папараці не отримували нові знімки.

Принцеса Діана
Принцеса Діана / Архівне фото

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Королівська сім'я
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