Культовий американський актор Том Генкс записав емоційний ролик, де звернувся до тих людей, які не носять маски. Він закликав усіх дотримуватися простих правил, які допоможуть вберегтися від коронавірусу.

Відео за участю актора швидко розлетілося мережею. Пандемія COVID-19 у світі досі триває, проте люди вже втомилися від неї і мало увагу приділяють захисту від інфікування. Зокрема, надають перевагу прогулянкам без масок.

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Том Генкс закликав усіх обов'язково носити маску, мити руки та користуватися антисептиком. Ці прості правила можуть врятувати наше здоров'я та життя, а також наших рідних та тих, хто навколо.

Є тільки три речі, які ми можемо зробити: носити маску, дотримуватися дистанції та мити руки. Це просто і легко. Якщо хтось не може знайти в собі сили практикувати ці речі, то сором вам і ганьба. Не будьте дурнями, робіть свою справу,

– наголосив актор.

Звернення Тома Генкса: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Том Генкс разом із дружиноюю Ритою Вілсон захворіли на коронавірус в березні. Вони обоє перебували у групі ризику, оскільки актор вже довгий час має діабет, а його обраниця декілька років тому боролася з раком. Після того, як обоє одужали, здали кров, яку використовують у дослідженнях при розробці вакцини від COVID-19.

Станом на 9 липня у світі зафіксували 12 206 210 випадків зараження коронавірусом. Від інфікування померли 552 972 людини. Смертоновний вірус змогли перемогти 7 099 039 пацієнтів.