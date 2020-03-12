Том Генкс: таємниці особистого життя та кар'єри легенди Голлівуду

Мільйони людей без вагань можуть сказати, що їхнім улюбленим актором є Том Генкс. Все тому, що кожен фільм за його участю має шалену популярність завдяки майстерній та переконливій грі голлівудського актора. Що ж варто знати про легенду кіно – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

12 березня 2020 року світ сколихнула інформація: Том Генкс та його дружина Рита Вілсон захворіли на коронавірус. Про це актор повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Стан здоров'я різко погіршився, коли подружжя перебувало в Австралії. Актори звернулись за допомогою до місцевих медиків, які й виявили в них COVID-19. Наразі Том Генкс і його кохана Рита перебувають у шпиталі та запевняють, що покинуть медзаклад тільки після повного одужання та карантину.

Важливо: Том Генкс з дружиною заразилися коронавірусом

Та поки прихильники засипають сторінку Тома Генкса словами підтримки, журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати цікаві факти про актора, яких ви могли не знати.

Біографія та фільмографія Тома Генкса: цікаві факти

Народився Том Генкс у каліфорнійському місті Конкорд, населення якого сягає 130 тисяч. Його батько був шеф-кухарем у місцевому ресторані, а мама – помічницею на кухні. Тому ніхто й не підозрював, що Том Генкс коли-небудь стане актором, якого впізнаватимуть у всьому світі.

Коли зірці було всього 5 років, його батьки вирішили розлучитись. За законом, троє старших дітей Ларі, Том і Сандра оселились у будинку батька. Сам актор зізнавався, що саме ця подія з його біографії загартувала характер та дала стимул досягати все нових цілей.

Загалом у мене було 3 матері, 4 батька, я змінив 5 шкіл і 10 будинків. Моє дитинство не було всипане трояндами, але завдяки труднощам я став тим, ким є зараз,

– розповідав Том Генкс в одному з інтерв'ю.



Наскільки Том Генкс змінився з дитинства / Tomorrow Woman

Цікаво, що у родоводі актора є приголомшливий факт: його мама, Амос Мелфорд Генкс, є віддаленою родичкою президента Авраама Лінкольна. Однак цей факт з біографії аж ніяк не допомагав Тому Генксу у досягненні успіху, а виборювати собі нішу в Голлівуді він взявся наполегливою працею.

Ще у шкільні роки американець проявив цікавість до акторського гуртка в одній зі шкіл. Та на розвиток майстерності бракувало часу: після школи Том Генкс продавав попкорн і арахіс на стадіоні Окленду. Це була перша робота майбутнього актора.

Дебют у шкільному театрі вплинув на вибір професії Тома Генкса. У підлітковому віці він розпочав навчання на факультеті драми Каліфорнійського університету. Талановитого студента запрошували грати на Шекспірівському фестивалі, який щороку проходить в штаті Огайо. Саме там Том отримав свої перші нагороди та ствердно вирішив бути актором.



Том Генкс в молодості / ABC News

А от підкорювати Голлівуд йому допомогла роль у серіалі "Нерозлучні друзі", який вийшов на екрани у 1980 році. Після цього Тома Генкса почали запрошувати в успішні кінопроєкти.

До теми: Найкращі фільми з Томом Генксом, які можна переглядати вічно

Наразі актор зіграв у понад 70 кінострічках, кожну з яких можна назвати шедевральною. Серед найвідоміших фільмів Тома Генкса:

"Філадельфія" (1993)

"Несплячі в Сієтлі" (1993)

"Великий" (1988)

"Форрест Гамп" (1994)

"Врятувати рядового Раяна" (1998)

"Вам лист" (1998)

"Зелена миля" (1999)

"Вигнанець" (2000)

"Спіймай мене, якщо зможеш" (2002)

"Проклятий шлях" (2002)

"Термінал" (2004)

"Код да Вінчі" (2006)

"Капітан Філліпс" (2013)

"Міст шпигунів" (2015)

"Інферно" (2016)

Однак статуетки премій Оскар та Золотий глобус, відзнаки Каннського та кінофестивалів у різних куточках світу – це далеко не все, чим може похизуватись Том Генкс.

Том Генкс: що відомо про дружину та дітей

Найбільшою цінністю Тома Генкса є його велика сім'я. Про це він неодноразово розповідав журналістів, чим розчулював весь світ.

Вперше до вівтаря чоловік пішов у 1978 році, за кілька років до старту акторської кар'єри в Голлівуді. Його обраницею стала Саманта Льюїс, яка у шлюбі народила двох дітей – Коліна та Елізабет. Після безгрошів'я та сімейних чвар подружжя розлучилось у 1987 року, а згодом жінка померла від раку.



Том Генкс з першою дружиною / Pinterest

Актор познайомився зі своєю колегою Ритою Вілсон. Саме з нею Тому Генксу вдалось побудувати міцні стосунки, які тривають і досі. Подружжя виховує двох спільних дітей – Честера і Трумена, та демонструє справжню ідилію. Подорожі, відпочинок, читання книг і акторська кар'єра – Тома і Риту поєднує чимало занять.



Том Шенкс з Ритою Вілсон / Mammamia

Цікаво, що з 4 дітей тільки один успадкував від батька любов до кінематографа. Син Тома – Колін Генкс – вже здобув визнання у Голлівуді завдяки участі у кінопроєктах "Декстер", "Фарго", "Хлопцям це подобається", "Життя в деталях". Однак перевершити славу зіркового батька Колін не прагне.

Окрім цього, Честер Генкс також пробував свої сили в Голлівуді, проте завершив кар'єру після епізодичних ролей. Водночас єдина донька актора є редактором журналу. Вона – не медійна особа та рідко з'являється на публіці зі своїм родичами.



Том Генкс з родиною / Closer Weekly