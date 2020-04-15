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Том Генкс та Рита Вілсон стали донорами крові для розробки вакцини проти коронавірусу

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Том Генкс та його дружина / Фото: Getty Images

Знаменитий голлівудський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон перехворіли коронавірусом. Стало відомо, що в подружжя виробився імунітет до вірусу і вони стали донорами крові для розробки вакцини проти нього.

Лікарі стверджують, що зірковій парі вдалося побороти COVID-19 і у їхніх організмах виробився імунітет до вірусу. Подружжя здало кров для розробки вакцини. Про це повідомляє видання Independent.

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Можливо, такі дії все-таки допоможуть винайти ліки від хвороби, яка забрала життя 129 тисяч людей по всьому світу та інфікувала більш, ніж 2 мільйони населення планети.

Нагадаємо, Том та Рита заразилися коронавірусом в Австралії, куди приїхали на зйомки чергового фільму. Про це вони повідомили місяць тому. Їх одразу помістили до лікарні, а через тиждень лікування виписали з умовою дотримання самоізоляції. Нещодавно пара повернулася додому в США та допомагає у боротьбі зі смертельним вірусом.

Станом на 15 квітня у світі підтвердили 2 034 438 хворих на COVID-19 та 129 929 смертей від недуги. Вдалося одужати 495 778 особам. Найскладніша ситуація в США. Там лікарі зафіксували 618 856 випадків зараження коронавірусом, серед яких 26 333 летальні.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу, які зустрічаються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Здоров'я LifeStyle Коронавірус COVID-19 Новини LifeStyle
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