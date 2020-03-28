Том Генкс та його дружина повернулися в Америку після лікування коронавірусу: фото

Відомий голлівудський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон, перебуваючи в Австралії, заразилися коронавірусом. Там вони пройшли курс лікування і вже вчора, 27 березня, повернулися додому в Америку.

Коронавірус з неймовірною швидкістю шириться світом і лякає людей у різних куточках планети. COVID-19 зафіксований на всіх континентах, окрім Антарктиди. Він нещадно вражає сотні тисяч осіб по всьому світу. Не оминає і знаменитостей. Зірка Голлівуду Том Генкс та його дружина також зазнали ураження цим захворюванням. Проте подружжю вдалося швидко одужати та повернутися додому.

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Том та Рита дотримувалися рекомендацій лікарів, перебували на карантині, тож їм вдалося швидко одужати та повернутися з Австралії додому. Папараці зафіксували, що пара приземлилася в Лос-Анджелесі в п'ятницю, 27 березня. Актори пройшли складне випробування далеко від рідних і зараз виглядають неймовірно щасливими, бо нарешті повернулися до рідної домівки.



Том Генкс та Рита Вілсон повернулися додому / Instagram / @justjared



Том Генкс в Америці / Instagram / @justjared



Том Генкс повернувся додому після лікування коронавірусу / Instagram / @justjared

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що Том Генкс та Рита Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії. Про це вони розповіли 12 березня. Відчувши перші симптоми, пара одразу звернулася до лікарів. Тести на COVID-19 показали позитивний результат і акторів госпіталізували.

17 березня син подружжя розповів, що батьки почуваються добре і їх вже виписали з лікарні. Проте Рита і Том дотримувалися карантину, щоб не наражати на небезпеку інших.

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Зазначимо, станом на 27 березня у світі зафіксували 597 304 випадки зараження коронавірусом, з яких 27 364 летальні. Вдалося одужати 132 490 людям. Найбільше підтверджених випадків у США – 104 661. На другому місці Італія. Там кількість хворих складає 86 498 осіб, а за останню добу зафіксували 919 смертей. Для збереження здоров'я та життя – залишайтеся вдома, а при перших сипмтомах захворювання – звертайтеся до сімейного лікаря.



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