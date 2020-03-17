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Том Генкс з дружиною одужали після коронавірусу: подружжя виписали з лікарні

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Том Генкс та Рита Вілсон одужали після коронавірусу / Facebook / @TomHanks

Голлівудський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон одужали після коронавірусу. Пара до цього перебувала в австралійському шпиталі та наразі покинула госпіталь.

Як повідомив їхній син Чет Генкс на інстаграм-сторінці, його батьки почуваються значно краще після лікування, а їхньому життю нічого не загрожує. Однак хлопець переконує, що Том Генкс та Рита Вілсон проведуть час на домашньому карантині. Оселиться подружжя у власному будинку в Австралії. 

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"Швидке відновлення моєї рідні, вони вже не у госпіталі. Звичайно, вони все ще перебувають на домашньому карантині, однак почуваються вже значно краще. Так що це полегшення", – зазначив син Тома Генкса. 

Окрім цього, він звернувся до прихильників зіркового батька, які зчинили паніку після госпіталізації. У час пандемії коронавірусу Чет порадив усім зберігати спокій, стежити за здоров'ям та дбати про себе і своїх рідних. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Як відомо, коронавірус у 63-річного Тома Генкса та його коханої виявили 12 березня. Про це повідомив сам актор, який додав, що буде з дружиною Ритою перебувати у шпиталі стільки, скільки скажуть лікарі. Подружжя відповідально віднеслось до епідемії, тому Том та Рита додали, що будуть дотримуватись карантину, щоб не наражати на небезпеку інших. 

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Новина про інфікованих зірок сколихнула мережу, а тисячі прихильників засипали сторінку актора словами підтримки та занепокоєння. Паніку вгамував син пари, який запевнив, що з його батьками все гаразд. 

Том Генкс та Рита Вілсон – не єдині знаменитості, у яких виявили коронавірус. З недугою борються Софі Трюдо, глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, а також актори Ідріс Ельба, Крістофер Гів'ю, Рейчел Меттьюз, Ольга Куриленко. Загалом кількість інфікованих у світі сягає 180 000, а померли від пневмонії вже понад 7 000 людей. Як вберегтись від коронавірусу – журналісти 24 Каналу зібрали ефективні поради медиків.

коронавірус
Ці правила можуть вберегти ваше здоров'я / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Здоров'я Новини LifeStyle Коронавірус Covid-19 LifeStyle Голлівуд
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