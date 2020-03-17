Голлівудський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон одужали після коронавірусу. Пара до цього перебувала в австралійському шпиталі та наразі покинула госпіталь.

Як повідомив їхній син Чет Генкс на інстаграм-сторінці, його батьки почуваються значно краще після лікування, а їхньому життю нічого не загрожує. Однак хлопець переконує, що Том Генкс та Рита Вілсон проведуть час на домашньому карантині. Оселиться подружжя у власному будинку в Австралії.

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"Швидке відновлення моєї рідні, вони вже не у госпіталі. Звичайно, вони все ще перебувають на домашньому карантині, однак почуваються вже значно краще. Так що це полегшення", – зазначив син Тома Генкса.

Окрім цього, він звернувся до прихильників зіркового батька, які зчинили паніку після госпіталізації. У час пандемії коронавірусу Чет порадив усім зберігати спокій, стежити за здоров'ям та дбати про себе і своїх рідних.

Як відомо, коронавірус у 63-річного Тома Генкса та його коханої виявили 12 березня. Про це повідомив сам актор, який додав, що буде з дружиною Ритою перебувати у шпиталі стільки, скільки скажуть лікарі. Подружжя відповідально віднеслось до епідемії, тому Том та Рита додали, що будуть дотримуватись карантину, щоб не наражати на небезпеку інших.

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Новина про інфікованих зірок сколихнула мережу, а тисячі прихильників засипали сторінку актора словами підтримки та занепокоєння. Паніку вгамував син пари, який запевнив, що з його батьками все гаразд.

Том Генкс та Рита Вілсон – не єдині знаменитості, у яких виявили коронавірус. З недугою борються Софі Трюдо, глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, а також актори Ідріс Ельба, Крістофер Гів'ю, Рейчел Меттьюз, Ольга Куриленко. Загалом кількість інфікованих у світі сягає 180 000, а померли від пневмонії вже понад 7 000 людей. Як вберегтись від коронавірусу – журналісти 24 Каналу зібрали ефективні поради медиків.



Ці правила можуть вберегти ваше здоров'я / Інфографіка 24 каналу