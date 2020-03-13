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Том Генкс з дружиною подякували австралійським медикам за турботу

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Том Генкс перебуває з дружиною в Австралії / Getty Imagies

Знаменитий американський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії. Зараз вони ізольовані і перебувають під наглядом лікарів.

63-річний актор на своїй офіційній сторінці в інстаграмі, подякував австралійським медикам, які турбуються про їхнє здоровя.

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Відомо, що першими ознаками зараження у подружжя була слабкість і біль у тілі. У дружини Генкса був озноб і підвищена температура. Результат тесту на зараження коронавірусом виявився позитивним. Тож Генкс з дружиною перебуватиме під наглядом лікарів стільки, скільки буде потрібно, аби не заразити інших.

У нас є Covid-19 і тому ми знаходимося в ізоляції. Ми не поширюємо цей вірус комусь іншому. Є ті, для кого це зараження може призвести до дуже серйозної хвороби. Ми дотримуємося порад експертів та піклуємося одне про одного,
– написав Том Генкс.

Зізнання голлівудського актора Тома Генкса та його дружини Рити Вілсон приголомшило весь світ. Фанати та прихильники усіляко підтримують знаменитого актора в соцмережах.

Старший син актора Колін зазначив, що батьки отримують належну допомогу в Австралії і відчувають себе добре, перебувають у гарному настрої. Вони переконані, що повністю одужають.

Що відомо про Тома Генкса?

Том Генкс – успішний американський актор. Стати популярним в Голлівуді йому допомогла роль у серіалі "Нерозлучні друзі", який вийшов на екрани у 1980 році. Після цього Тома Генкса почали запрошувати в успішні кінопроєкти. Наразі актор зіграв у понад 70 кінострічках, кожну з яких можна назвати шедевральною. Серед найвідоміших фільмів Тома Генкса: "Форрест Гамп", "Врятувати рядового Раяна", "Зелена миля", "Код да Вінчі", "Капітан Філліпс", "Інферно". У його арсеналі відзнак – статуетки премій Оскар, Золотий Глобус та відзнаки Каннського кінофестивалю. 

Коронавірус в Австралії: що відомо

Наразі відомо, що в Австралії число підтверджених зараженням коронавірусом складає 128 випадків, три людини померло. Також відомо, що коронавірусом заразився Міністр внутрішніх справ Австралії Піттер Даттон. 


Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Кіно Австралія
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