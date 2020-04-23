Том Генкс зробив подарунок хлопчику на ім'я Корона, якого цькували однолітки: щемлива історія

Голлівудський актор, який поборов коронавірус, допомагає тим, чиє життя змінила пандемія. Так, Том Генкс публічно підтримав 8-річного хлопчика з Австралії на ім'я Корона, над яким знущалися однолітки після спалаху COVID-19. Зірка подарував йому власну друкарську машинку марки Corona.

63-річний Том Генкс разом з дружиною Ритою Вілсон понад місяць тому поборов коронавірус. Нині подружжя не лише власним прикладом доводить необхідність самоізоляції та допомагає медикам винайти вакцину, а й підтримує людей, яким пандемія завдала справжніх страждань. Як інформує видання New York Post, американський актор зробив подарунок хлопчику, якого звати Корона де Вірес.

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Знайомство 8-річного австралійця з зіркою відбулося дистанційно. Після того, як світ дізнався про інфікування голлівудської пари, він вирішив особисто поцікавитися їхнім самопочуттям. "З тобою все добре", – з цієї фрази розпочалося листування Тома Генкса та Корони де Віреса.

У переписці хлопчик зізнався, що страждає від знущань однолітків, які прозвали його "коронавірусом" через співзвучність його імені та прізвища зі смертельним вірусом. Від насмішок він ставав "сумним і сердитим". Іменитий актор не зміг залишитися осторонь дитячих розчарувань та вирішив підбадьорити Корона де Віреса не лише словами, а й коштовним подарунком.

Том Генкс відправив хлопцю власну раритетну друкарську машинку марки Corona. Він наголосив, що чекає листа від Корони, який він надрукує на старовинному інструменті.

Твій лист змусив мене і мою дружину почуватися чудово! Ти єдина людина серед моїх знайомих, котра має ім'я Корона – як кільце світла навколо сонця,

– написав актор малюку.

Корона де Вірес був у захваті від презента та наголосив журналістам, що відтепер товаришує з Томом Генксом: "Він сказав, що я його друг. Я все-таки скоро напишу".