Том Харді і Шарлотта Райлі вдруге стали батьками: сина назвали ім'ям улюбленого героя батька

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Том Харді і Шарлотта Райлі стали батьками вдруге
Том Харді і Шарлотта Райлі стали батьками вдруге / Instagram/ @charliemonkey_

На початку нового року в зірковій сім'ї Тома Харді і Шарлотти Райлі сталася радісна новина. Голлівудське подружжя вдруге стало батьками. Як повідомляють іноземні ЗМІ, син успадкував ім’я одного зі знаменитих героїв, якого обожнює 41-річний Том Харді.

41-річний голлівудський актор, попри свою популярність і знаменитість, не любить афішувати залаштунки особистого життя. Так, про очікування другої дитини Том Харді і його дружина Шарлотта Райлі замовчували досить довго.

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Влітку 2018 року 37-річна актриса з'явилася на червоній доріжці в підозріло широкій сукні, що викликало бурю обговорень щодо її вагітності. Однак підтверджень цієї інформації зіркова пара не надала. Так, лише через півроку, коли Шарлотта Райлі народила вдруге, стало відомо про те, що зіркове подружжя очікувало на другу дитину. Про це повідомляє The Daily Mail.

У пари народився другий син. Том Харді вирішив назвати його Форрест в честь Форреста Гампа, якого зіграв Том Хенкс. До слова, 41-річний Харді обожнює цю кінокартину, оскільки він також брав участь у її зйомках.

Том Харді Веном став батьком Шарлотта Райлі дружина Тома Харді
Том Харді і Шарлотта Райлі (2015 рік) / Instagram / @legendaryhardy

Нагадаємо, пара одружилася в 2014 році. Новонароджений син став для них другою спільною дитиною. У 2015 році в Тома Харді і Шарлотти Райлі народилася перша дитина. А також 41-річний актор виховує 10-річного сина Луї від першого шлюбу.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
Джерело: Lifestyle
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