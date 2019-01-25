Том Харді зіграє у серіалі, який знімуть за мотивами книги Чарльза Діккенса: несподівані деталі

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Том Харді зіграє головну роль в "Різдвяній історії" Чарльза Діккенса
Том Харді зіграє головну роль в "Різдвяній історії" Чарльза Діккенса / Колаж: 24 канал

Корпорація ВВС вирішила зняти міні-серіал про Різдво, опираючись на сюжет книги знаменитого романіста Чарльза Діккенса. В сімейній історії "Різдвяна пісня" (A Christmas Carol) одну з головних ролей зіграє харизматичний Том Харді.

Автор "Гострих картузів" Стівен Найт повідомив про намір екранізувати як мінімум п'ять книг знаменитого англійського письменника Чарльза Діккенса. Першою з обраних творів стане "Різдвяна пісня" (A Christmas Carol), про це повідомляє видання Collider.

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Різдвяна повість, повна назва якої "Різдвяна пісня в прозі, або різдвяне оповідання з привидами", буде екранізована до кінця 2019 року у вигляді міні-серіалу. Він складатиметься з трьох невеликих епізодів, головну роль в яких виконає Том Харді. Актор також приєднається до продюсування проекту.

Ми плануємо приступити до зйомок у цьому році і представити готовий результат на Різдво,
– поділився автор ідеї Стівен Найт.

Також сценарист поділився планами на майбутнє, що стосуються інших знаменитих творів Чарльза Діккенса.

Я маю намір адаптувати п'ять творів письменника в найближчі шість-сім років. Я думаю, нам вдасться долучити до проекту акторів світового рівня, тому що Діккенс створив великих персонажів. У нас є можливість показати "Девіда Копперфільда​​", "Олівера Твіста" і "Великі надії" на сучасний лад,
– зазначив Стівен Найт.

 

Теги: LifeStyle Кіно Книги Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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