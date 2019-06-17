Том Хенкс на спір пограбував магазин: кумедне відео

Американський актор Том Хенкс викрав з сувенірного магазину в Лос-Анджелесі картонну версію самого себе. А все через те, що побився про це об заклад у прямому ефірі.

Хенкс став гостем "Шоу Джиммі Кіммела", на якому телеведучий заявив, що актор дуже правильний й ніколи не робив нічого поганого. Наприклад, не крав, пише Time.

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Щоб допомогти "зіпсувати" репутацію зірці, Кіммел запропонував Хенксу покинути студію й викрасти картонну копію себе з магазину The Hollywoodland Experience, розташованого неподалік студії.

Хто такий Том Хенкс? Актор й продюсер з США. Здобув загальне визнання як серйозний драматичний актор і отримував "Оскар" два роки поспіль — за головні ролі у фільмах "Філадельфія" (1993) і "Форрест Гамп" (1994). Також грав у фільмах "Аполлон-13", "Зелена миля", "Врятувати рядового Раяна". Виконував роль професора Ленґдона у фільмах "Код да Вінчі", "Янголи і демони", "Інферно", а у мультфільмі "Історія іграшок озвучував ковбоя Вуді.

Хенкс погодився на пропозицію телеведучого. Зайшовши до крамниці, він одразу попрямував до стелажів з фігурками знаменитостей. Перш ніж знайти "себе", він розмалював картонного Метта Деймона.



Том Хенкс "розмальовує" Метта Деймона

Врешті актор знайшов й свою копію, вхопив її та закричав до працівників магазину: "Я Том Хенкс. І я викрадаю це." Крім цього, він забрав з собою декілька "Оскарів", зазначивши, що багато їх не буває.

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По дорозі до студії Хенкс прихопив ще й хот-дог. Проте згодом охоронець зірки таки заплатив за всі товари.