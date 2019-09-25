Том Генкс отримає спеціальну нагороду на премії Золотий глобус

Американський актор та продюсер Том Генкс удостоєний премії Сесіля Б. ДеМілля за видатні здобутки у кінокар’єрі. Нагороду йому вручать під час церемонії Золотого глобуса 5 січня у США.

Про спеціальну відзнаку повідомив президент Асоціації іноземної преси Голлівуду Лоренцо Сорія, який зазначив, що для нього є великою честю включити Тома Генкса в число таких знаменитостей як Опра Уїнфрі, Джордж Клуні, Меріл Стріп, Мартін Скорсезе і Барбра Стрейзанд, які вже стали лауреатами нагороди. Про це повідомляють на Variety.

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Премія імені Сесіля Б. ДеМілля – це одна з найпрестижніших премій в Голлівуді, які присуджують акторам з 1952 року. Нею відзначають особливі заслуги перед Голлівудом та вручають під час церемонії Золотого глобусу. Варто додати, що Сесіль Б. ДеМілль свого часу був одним з найуспішніших режисерів у кінематографі.

Асоціація іноземної преси Голлівуду з гордістю вручить премію Сесіля Б. ДеМілля Тому Генксу. Уже понад три десятиліття він зачаровує публіку своїми вдалими і кумедними персонажами, яких ми любимо і якими захоплюємося. Він неймовірно переконливий на екрані і також проявив себе як письменник, продюсер і режисер,

– йдеться в офіційній заяві.

Наразі сам Том Генкс ще ніяк не відреагував на призначення йому нагороди.

Хто такий Том Генкс? Актор й продюсер з США. Здобув загальне визнання як серйозний драматичний актор і отримував Оскар два роки поспіль – за головні ролі у фільмах "Філадельфія" (1993) і "Форрест Гамп" (1994). Також грав у фільмах "Аполлон-13", "Зелена миля", "Врятувати рядового Раяна". Виконував роль професора Ленґдона у фільмах "Код да Вінчі", "Янголи і демони", "Інферно", а у мультфільмі "Історія іграшок" озвучував ковбоя Вуді. Є 15-кратним номінантом на премію Золотий глобус.