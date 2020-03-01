Том Круз опинився на карантині через коронавірус

Через спалах коронавірусу Covid-19 в Італії зупинили знімання нової частини бойовика з серії "Місія нездійсненна". Том Круз та уся знімальна група перебувають на карантині.

Тома Круза та його колег по фільму ізолювали в одному з венеційських готелів до 2 березня у зв'язку з поширенням в країні коронавірусу. Про це повідомляє таблоїд The Daily Mail, посилаючись на свої джерела.

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Відомий голлівудський актор Том Круз приїхав до Венеції тиждень тому для того, щоб взяти участь у декількох сценах нового бойовика. Зокрема, їх мали знімати на гондолі та на фоні найбільш впізнаваних пам'яток.

Проте через спалах коронавірусу в Італії, зйомки зупинили на невизначений термін, а усіх акторів ізолювали в одному із місцевих готелів.

Відомо, що ніхто з тих, хто працює над фільмом не інфікований, а готель, в якому вони перебувають на карантині, є одним із найкращих у Венеції, Палаццо Грітті на Гранд-каналі.



Готель, в якому Том Круз пребуває на карантині / Фото: The Gritti Palace