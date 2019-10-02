Том Круз прилетів до Одеси: з'явилось перше фото

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Том Круз прибув в Одесу
Том Круз прибув в Одесу / Instagram / @tomcruise

Голлівудський актор Том Круз після відвідин столиці України вирушив до Одеси. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на слова очевидців. В мережі також з'явилось перше фото Тома Круза в Одесі, що підтверджує інформацію про його перебування в приморському місті.

Згідно з інформацією видання "Думская", американський кіноактор прибув в Одесу літаком Gulfstream IV, у якого реєстраційний номер 808T. Чоловік приземлився в одеському аеропорту, після чого вийшов з літака та сів в чорну автівку. За словами очевидців, Круз поїхав у невідомому напрямку.

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Том Круз в Одесі
Том Круз прилетів до Одеси / Фото: dumskaya.net

Том Круз в Одесі
Автомобіль, в якому з аеропорту поїхав Том Круз / Фото: dumskaya.net

Варто додати, що Круз – сертифікований пілот і може пілотувати свій літак особисто. Наразі у соціальній мережі з'явилось перше фото Тома Круза на летовищі Одеси.

Том Круз в Одесі
Том Круз в Одесі / Фото: Маяк

Що відомо про візит Тома Круза в Україні?

Про прибуття голлівудського актора Тому Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня. Тоді ж очевидці почали публікувати перші фото Тома Круза у столичному метро. Поруч з актором помітили і найближчого радника Президента України Володимира Зеленського – Андрія Єрмака. Охорона не дозволяла впритул підходити до актора, але прихильникам все ж вдалось зробити кілька світлин на фоні актора. "Так, Том Круз в Києві. Де? Звичайно в метро! Це все, що вам потрібно знати в цей вечір", – про це навіть сповістили в Київському метрополітені. 


Голлівудський актор Том Круз у Києві / фото з фейсбука

Наступного дня 1 жовтня стало відомо, що Том Круз зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Тоді ж і фанати дізнались, що американець прибув в Україну на запрошення президента, а також щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, аби відвідати Україну.

Том Круз в Україні
Володимир Зеленський зустрівся з Томом Крузом / Facebook / @Офіс Президента України

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Після офіційної зустрічі в Офісі Президента Том Круз з режисерською групою відправився на прогулянку Києвом. Разом з мером Києва Віталієм Кличком Том Круз сходив на Подільсько-Воскресенський міст, в парк "Муромець", а також на пішохідно-велосипедний міст. Також брат мера Володимир влаштував Тому Крузу оглядову екскурсію над Києвом на вертольоті.

 

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Новини Одеси
Джерело: LifeStyle 24
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