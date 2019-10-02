Том Круз у львівській Ратуші: мережа вибухнула мемами про візит голлівудського актора

Близько 14:00 у середу, 2 жовтня, голлівудський актор Том Круз прилетів до Львова власним літаком після свого ранкового візиту Одеси. Першою локацією, яку відвідав знаменитість, стала Львівська міська рада. Компанію зірці склав мер Львова Андрій Садовий.

Користувачі у мережі вже відреагували на приїзд голлівудської зірки до Львова підбіркою кумедних мемів, які пов'язані з візитом актора львівської Ратуші.

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Міський голова Андрій Садовий також опублікував селфі з актором, яке доповнив кумедним підписом: "Львівське метро не знайшов, тому прийшов до нас на балкон".

І мережа відразу вибухнула мемами:



Меми про візит Тома Круза Львова / Facebook / Перша приватна мемарня



Меми про візит Тома Круза Львова / Facebook / Перша приватна мемарня