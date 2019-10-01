Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися

Відомий голлівудський актор та режисер Том Круз приїхав в Україну. Мережа одразу вибухнула цією новиною, адже знамениту зірку побачили у київському метро.

Прибув режисер до Києва з робочим візитом. Він зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів. Це стало ще одним приводом, аби відвідати Україну.

Читайте також: Зеленський зустрівся із Томом Крузом: поговорили про кіно – фото

Не оминув Круз і зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами президента, він запросив актора до України, щоб він на власні очі побачив, скільки у нашій неймовірній країні цікавих локацій для створення кіно: сучасні урбаністичні пейзажі, старе місто, залишки радянського минулого, тихі та затишні хутори, фантастичні мальовничі краєвиди.

Том Круз – один із еталонних та найбільш високооплачуваних голлівудських акторів. Він зіграв у великій кількості відомих кінострічок, які користувалися і досі користуються величезною популярністю у кіноманів.

Читайте також: Том Круз приїхав у Київ і проїхався у метро: фото, відео

Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати кілька визначних ролей голлівудського актора:

"Чоловік дощу" (Rain Man): дивіться трейлер онлайн

"Інтерв'ю з вампіром" (Interview with the Vampire): дивіться трейлер онлайн

"З широко закритими очима" (Eyes Wide Shut): дивіться трейлер онлайн

"Дні грому" (Days of Thunder): дивіться трейлер онлайн

"Місія нездійсненна" (Mission: Impossible): дивіться трейлер онлайн

"Ванільне небо" (Vanilla Sky): дивіться трейлер онлайн