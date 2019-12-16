Том Круз закрутив роман із зіркою "Абатства Даунтон", – ЗМІ

Голлівудський актор Том Круз закрутив новий роман. Такою інформацією поділились інсайдери західних ЗМІ. Обраницею знаного холостяка стала акторка серіалу "Абатство Даунтон" Мішель Докері.

Як повідомляє New Idea з посиланням на джерела, пара вже відвідала кілька світських заходів, однак розсекречувати нові стосунки 57-річний Том Круз не поспішає. Під час публічних виходів він постає перед камерами журналістів сам, але вже у залі займає місце поряд з Мішель Докері.

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Інсайдер з близького оточення актора переконує, що Том бачить перспективу у цих стосунках, відтак не хоче квапитись із розголошенням. Пара начебто провела чудово час на заході Armani та з того часу вже кілька разів зустрічалась.

Вони, очевидно, добре провели час разом. Том впевнений, що у них з Мішель є шанс бути разом,

– розповів інсайдер Star.

Цікаво, що на початку грудня 2019 року Тома Круза і Мішель Докері можна було побачити на церемонії British Fashion Award. Фото вже заполонили мережу, а на кадрах видно, як актор спілкується з ймовірною пасією. Водночас інший інсайдер стверджує, що наразі пара перебуває на стадії залицяння. Тома Круза зачарувала краса і розум акторки "Абатства Даунтон", тому він не хоче нічого зіпсувати та робить все для того, щоб привернути увагу зірки.

"Том не був у стосунках вже кілька років, хоча він мав десятки побачень, які не переросли у щось більше... Він дуже метушливий і ретельний, коли йдеться про побачення... У нього ще довгий шлях, щоб зробити її своєю дівчиною, але це його мета номер один!" – зазначив інсайдер.

Наразі ані представники Тома Круза, ані Мішель Докері не підтверджували підозр західних ЗМІ. Відтак прихильникам акторів залишається тільки очікувати на оголошення офіційної інформації.



Том Круз і Мішель Докері / Getty Images

Як відомо, Том Круз – один з головних ловеласів Голлівуду. Він був тричі офіційно одружений: з 1987 до 1990 з акторкою Мімі Роджерс, 1990-2001 – з Ніколь Кідман, 2006-2012 – з Кеті Голмс. Окрім цього, Тому Крузу приписували десятки романів з голлівудськими красунями, зокрема, з Пенелопою Круз. Після останнього гучного розлучення актор не поспішав заводити нові романи та закрив своє приватне життя від допитливих журналістів. Тому прогнозовано, що про особисте життя він розкаже тільки тоді, коли буде готовий ще раз піти до вівтаря.