Том Круз з'явився в українському трейлері фільму "Найкращий стрілець 2": відео

Відомий голлівудський актор повернувся до своєї ролі через 34 роки. 57-річний Том Круз знявся в другій частині культового бойовика 80-х, який отримав назву "Найкращий стрілець 2". Прем'єра картини запланована на літо 2020 року, тому в мережі вже з'являються короткі відеоролики до фільму.

Як відомо, перша частина фільму "Найкращий стрілець" вийшла у 1986 році. Тоді Том Круз лише підіймався кар'єрною драбиною, отримуючи перші головні ролі у фільмах. Ймовірно, фанати голлівудського актора, а також шанувальники Тома Скотта, який виступив режисером першої частини, очікували на продовження дещо швидше. Однак сиквелу судилося народитися аж у 2020 році.

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Новий епізод отримав назву "Найкращий стрілець. Меверік" (Тop Gun: Maverick). Режисером другої частини виступив Джозеф Косинські, а сценарій писали Пітер Крейг, Джастін Маркс, Крістофер МакКуоррі та Ерік Воррен Сінгер.

Головні ролі, як і в оригінальній частині, виконали Том Круз і Вел Кілмер. Варто додати, що Круз також приєднався до роботи співпродюсерів фільму "Найкращий стрілець. Меверік".

За сюжетом, Том Круз зіграє того ж лейтенанта Піта "Меверіка", який у новій частині працює інструктором і навчає мистецтва польоту молодих людей. Однак, несподівано навіть для себе, головному герою доведеться сісти за штурвал такого знайомого йому винищувача.

Цікавий факт! Для того, аби Том Круз показав свої відмінні пілотські навички, зйомки сиквела було на деякий час припинено. Голлівудська зірка проходив спеціальні навчання.

Прем'єра фільму запланована на 16 липня 2020 року.

Найкращий стрілець 2: трейлер українською дивитися онлайн