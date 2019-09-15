Тому Харді – 42: найвідоміші ролі актора

У неділю, 15 вересня, голлівудський красень та відомий актор Том Харді святкує свій день народження. Популярному артисту виповнюється 42 роки. Знаменитий секс-символ Голлівуду легко запам'ятовується своїми яскравими та харизматичними ролями у кіно.

На честь дня народження красеня Голлівуду журналісти LifeStyle 24 пропонують згадати знамениті фільми з актором.

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Найкращі фільми з Томом Харді:

Легенда

Після цього фільму Том Харді отримав нагороду "Найкращий актор". Він зіграв двох братів-близнюків Реджі і Ронні Крей, які стали культовими фігурами злочинного світу Великобританії 1960-х і очолювали найвпливовіше бандитське угрупування Іст-Енду.

Гострі козирки

Актор зіграв лідера єврейського злочинного угруповання Алфі Соломонсі у кримінально-драматичному серіалі "Гострі козирки". Герой Харді заснований на історії реального історичного персонажа.

Лок

Харді зіграв трудоголіка Івана Лока і за цю роль був номінований на премію британського незалежного кіно як найкращий актор.

Бронсон

Ще одну нагороду британського незалежного кіно в номінації "Найкращий актор" Харді отримав за роль Чарльза Бронсона. Цікаво, що для того, щоб зіграти Бронсона, актора набрав 19 кілограм для більш реального входження в образ найзнаменитішого і найжорстокішого в'язня Великобританії.

Темний лицар повертається

Том Харді також прославився роллю терориста на ім'я Бейн, що носить маску, що постачає його організм газом-анестетиком.