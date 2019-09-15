Тому Харді – 42: найвідоміші ролі актора

1054 Читать новость на русском
Том Харді
Том Харді / www.gettyimages.com

У неділю, 15 вересня, голлівудський красень та відомий актор Том Харді святкує свій день народження. Популярному артисту виповнюється 42 роки. Знаменитий секс-символ Голлівуду легко запам'ятовується своїми яскравими та харизматичними ролями у кіно.

На честь дня народження красеня Голлівуду журналісти LifeStyle 24 пропонують згадати знамениті фільми з актором.

Читайте також: Наркотики, клуби і коханки: найгучніші скандали, в які "влип" принц Гаррі у молодості

Найкращі фільми з Томом Харді: 

Легенда

Після цього фільму Том Харді отримав нагороду "Найкращий актор". Він зіграв двох братів-близнюків Реджі і Ронні Крей, які стали культовими фігурами злочинного світу Великобританії 1960-х і очолювали найвпливовіше бандитське угрупування Іст-Енду.

 

Гострі козирки

Актор зіграв лідера єврейського злочинного угруповання Алфі Соломонсі у кримінально-драматичному серіалі "Гострі козирки". Герой Харді заснований на історії реального історичного персонажа.

 

Лок

Харді зіграв трудоголіка Івана Лока і за цю роль був номінований на премію британського незалежного кіно як найкращий актор.

 

Бронсон

Ще одну нагороду британського незалежного кіно в номінації "Найкращий актор" Харді отримав за роль Чарльза Бронсона. Цікаво, що для того, щоб зіграти Бронсона, актора набрав 19 кілограм для більш реального входження в образ найзнаменитішого і найжорстокішого в'язня Великобританії.

 

Темний лицар повертається

Том Харді також прославився роллю терориста на ім'я Бейн, що носить маску, що постачає його організм газом-анестетиком.

 

blog_ava
Суперечка Зеленського змусила модель оголитися на Новому мосту в Дніпрі: пікантне фото
сьогодні
2051
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
сьогодні 11:23 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 2625
Наркотики, клуби і коханки: найгучніші скандали, в які "влип" принц Гаррі у молодості
сьогодні 09:36 Наркотики, клуби і коханки: найгучніші скандали, в які "влип" принц Гаррі у молодості
Анастасія Манюхіна 917
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
14 вересня 11:31 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
1037
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
13 вересня 20:32 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
2316
Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
12 вересня 23:05 Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
8847
Новини
Більше новин
Залиште відгук