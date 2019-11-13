Тоні Старк зустрівся з дорослою дочкою у видаленій сцені з "Месників: фінал": відео

Стрімінговий сервіс Disney+ показав розширену версію кінострічку "Месники: Завершення" від кіностудії Marvel. В одній з вирізаних фінальних сцен Тоні Старк зустрічає дорослу версію своєї дочки Морган у виконанні актриси Кетрін Ленгфорд.

Сцена, яка відбувалася у проміжному світі, куди Залізна людина потрапила після смерті, вийшла дуже зворушливою. Герой, якого зіграв Роберт Дауні-молодший, зміг поговорити зі своєю дорослою дочкою Морган. Саме після розмови чоловік приймає те, що він помер і врятував Всесвіт, родину і друзів від Таноса.

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"Думаю, що я зробив помилку. Це було погане рішення", – сказав Тоні Старк дівчині.

На це Морган відповіла, що вона є сильною, як матір, і радіє, що змогла провести з батьком стільки, скільки було призначено.

Додамо, що в останній сцені на похоронах в 2023 році Морган дивилася відео із загиблим батьком, де він говорить, що любить дівчинку. Після похорону маленька дівчинка сказала, що голодна і хоче чизбургери. Інший герой з "Месників" Херрі Хоган наголосив, що її батько Тоні Старк також любив чизбургери, коли в 2009 він втік з Афганістану.

Tony Stark meets adult Morgan Stark

in this new deleted scene from #AvengersEndgame pic.twitter.com/Yg2ByJcAiM — cosmic (@Q82004yousef1) 12 листопада 2019 р.

Сюжет фільму "Месники: Завершення": всі супергерої створюють єдину команду, щоб протистояти наймогутнішому лиходію – Таносу. Він зумів захопити світ та знищити велику частину його населення. Чимало супергероїв теж зникло, що неабияк засмутило глядачів. Однак шанс на порятунок все-таки є, адже до числа героїв долучається Капітан Марвел – американський пілот Керол Денверс, яка через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі отримує надприродні сили. Окрім цього, до месників приєднаються й інші супергерої Marvel, яких не було у попередній кінострічці. Зокрема, Людина-мураха.