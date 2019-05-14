Тонші за мереживо: яскраві фото надзвичайно делікатних виробів з паперу

Мисткиня з Арабських Еміратів Джулія Іббіні здатна перетворити кілька аркушів паперу на справжнє мистецтво. Проте за спробами відтворити вишуканий східний орнамент стоїть кропітка робота, яка може тривати до півроку.

Створення об'ємних аплікацій з паперу вимагає неабиякої точності у виконанні. Оскільки елементи, які необхідно вирізати, дуже дрібні і чисельні, то ножиці тут не зарадять.

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Тому майстриня у своїй роботі використовує лазерну машинку, а при створенні кольорових композицій використовує чорнила, якими вручну промальовує необхідні деталі.

Для створення візерунків Іббіні використовує спеціальні комп'ютерні алгоритми.

Аплікації виконані настільки філгранно, що зачаровують своєю легкістю та витонченістю. Навіть важко усвідомити, що це не ілюстрація, а дрібні елементи, що утворили єдину композицію.