Тонші за мереживо: яскраві фото надзвичайно делікатних виробів з паперу

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Аплікація Джулії Іббіні
Аплікація Джулії Іббіні / ibbini.com

Мисткиня з Арабських Еміратів Джулія Іббіні здатна перетворити кілька аркушів паперу на справжнє мистецтво. Проте за спробами відтворити вишуканий східний орнамент стоїть кропітка робота, яка може тривати до півроку.

Створення об'ємних аплікацій з паперу вимагає неабиякої точності у виконанні. Оскільки елементи, які необхідно вирізати, дуже дрібні і чисельні, то ножиці тут не зарадять.

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Тому майстриня у своїй роботі використовує лазерну машинку, а при створенні кольорових композицій використовує чорнила, якими вручну промальовує необхідні деталі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

Для створення візерунків Іббіні використовує спеціальні комп'ютерні алгоритми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

Аплікації виконані настільки філгранно, що зачаровують своєю легкістю та витонченістю. Навіть важко усвідомити, що це не ілюстрація, а дрібні елементи, що утворили єдину композицію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
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