Tony Awards: найефектніші виходи гостей на церемонії у Нью-Йорку – фото
У неділю, 9 червня, в Нью-Йорку прогриміла 73 церемонія нагородження премії Tony Awards, яка щорічно вручається за досягнення в галузі театру.
На церемонію, яка пройшла у Radio City Music Hall, завітало чимало знаменитостей. На червоній доріжці зірки продемонстрували яскраві та стильні вбрання.
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На захід завітала одна з найуспішніших та найвідоміших редакторів глянцю Vogue Анна Вінтур у зелено-чорній сукні з рослинним принтом. Образ Анни завершили сріблясті босоніжки на низьких підбоах.
Анна Вінтур на Tony Awards / Getty Images
Найвідвертіше виглядала популярна модель Емілі Ратажковскі, яка одягнула відверту чорну сукню з колекції Michael Kors.
Емілі Ратажковскі на Tony Awards / Getty Images
Талія на Tony Awards / Getty Images
Хіларі Рода на Tony Awards / Getty Images
Лорі Меткалф на Tony Awards / Getty Images
Люсі Лью приголомшила "повітряною" сукнею від Christian Siriano насиченого фіолетового кольору.
Люсі Лью на Tony Awards / Getty Images
Керрі Батлер на Tony Awards / Getty Images
Рейчел Броснахен на Tony Awards / Getty Images
Біллі Портер на Tony Awards / Getty Images