Tony Awards: найефектніші виходи гостей на церемонії у Нью-Йорку – фото

У неділю, 9 червня, в Нью-Йорку прогриміла 73 церемонія нагородження премії Tony Awards, яка щорічно вручається за досягнення в галузі театру.

На церемонію, яка пройшла у Radio City Music Hall, завітало чимало знаменитостей. На червоній доріжці зірки продемонстрували яскраві та стильні вбрання.

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На захід завітала одна з найуспішніших та найвідоміших редакторів глянцю Vogue Анна Вінтур у зелено-чорній сукні з рослинним принтом. Образ Анни завершили сріблясті босоніжки на низьких підбоах.



Анна Вінтур на Tony Awards / Getty Images

Найвідвертіше виглядала популярна модель Емілі Ратажковскі, яка одягнула відверту чорну сукню з колекції Michael Kors.



Емілі Ратажковскі на Tony Awards / Getty Images



Талія на Tony Awards / Getty Images



Хіларі Рода на Tony Awards / Getty Images



Лорі Меткалф на Tony Awards / Getty Images

Люсі Лью приголомшила "повітряною" сукнею від Christian Siriano насиченого фіолетового кольору.



Люсі Лью на Tony Awards / Getty Images



Керрі Батлер на Tony Awards / Getty Images



Рейчел Броснахен на Tony Awards / Getty Images



Біллі Портер на Tony Awards / Getty Images