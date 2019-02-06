Тоня Матвієнко представила ліричну пісню, написану її чоловіком

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Тоня Матвієнко представила ліричну пісню "Не двоє"
Тоня Матвієнко представила ліричну пісню "Не двоє" / Instagram / @tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко порадувала своїх прихильників музичною новинкою. Артистка презентувала lyric-відео до ліричної пісні "Не двоє".

Тоня Матвієнко продовжує вражати меломанів. Артистка презентувала ліричну композицію, яку для неї написав її чоловік, співак Арсен Мірзоян.

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Це перша спільна робота зіркового подружжя. Окрім цього, Тоня Матвієнко вирішила проекспериментувати, запросивши до співпраці одного з найпрогресивніших музикантів країни Томаша Лукача.

За словами Тоні Матвієнко, пісня "Не двоє" є дуже особливою. Композиція розповідає історію закоханих, які переживають цунамі почуттів та емоцій. Наразі у мережі з'явилось lyric-відео, на якому Тоня Матвієнко постала у романтичному образі – білому штанному костюмі та пальто.

Нова пісня Тоні Матвієнко "Не двоє": дивіться lyric-відео

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Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
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