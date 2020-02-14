Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян презентували музичний фільм про свої стосунки: відео

До Дня закоханих чимало українських артистів приголомшили публіку новими музичними роботами. Не стали винятком й зіркове подружжя виконавців Тоні та Арсена. Пара зняла романтичний мюзикл про свої палкі почуття.

Днями на офіційній сторінці Тоні Матвієнко в інстаграмі з'явився інтригуючий допис, яким вона анонсувала вихід романтично-музичного відео. Під час подорожі до провінції Нідерландів Фрисландії закохані зафільмували свої відомі пісні, які виконали у супроводі музикантів просто на вулицях міста Леуварден.

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40-хвилинний музикл "Арсен і Тоня. Музична Love Story" пара опублікувала в День закоханих в ютубі. Проте відео сповнене не лише чуттєвими синглами, а й відвертими зізнаннями про закулісне життя подружжя.

Запрошуємо вас за лаштунки наших відносин. Ви станете свідками історії любові, яку ми вперше виносимо на авансцену,

– презентувала Тоня роботу на сторінках свого інстаграму.

Місце зйомок пара обрала не випадково, адже саме ці простори сповнені історичними скарбами зі всієї країни. Крім того, за словами місцевих жителів, у чарівній Фрисландії живе справжнє кохання. Проте під час зйомок парі судилося пережити чималі пригоди разом з командою.

Зважаючи на те, що дозвіл на зйомки подружжя так і не отримало, вони грали та співали на вулицях міста на власний ризик. На щастя, місцеві жителі оцінили талант музикантів, хоч поліція й мала намір навести лад та спокій. Крім того, погода теж не завжди була привітною до команди. Сонячні години змінювалися дощем зі снігом та бурхливим вітром.

Арсен і Тоня. Музична Love Story: дивіться відео онлайн