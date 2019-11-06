Тоня Матвієнко вразила мережу дорогим подарунком для її 21-річної доньки: фото
Українська співачка Тоня Матвієнко вирішила зробити сюрприз для свого первістка. На 21-ий день народження Уляни вона придбала автомобіль, на якому дівчина буде їздити вулицями столиці.
Відповідний знімок Тоня Матвієнко розмістила на офіційній інстаграм-сторінці. Співачка зізналась, що 6 листопада її донька від перших стосунків святкує 21-річчя. В такий день зіркова матуся вирішила публічно привітати іменинницю зі святом та показати прихильникам дорогий подарунок, який вона придбала для первістка.
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Сьогодні тобі 21, моє дитя. Ти перейшла у повнолітнє життя. Але для мене ти завжди будеш маленькою. Я хочу, щоб ти була щаслива, ніколи не переживала через дрібниці. Перетворюй все в радість, готуйся до прекрасного. А я завжди поруч,
– зворушливо написала Тоня Матвієнко.
На знімку, який опублікувала артистка, її донька Уляна постала у новій машині Smart. Капот машини Тоня Матвієнко прикрасила гербом, а до дверцят прикріпила святкові кульки. Які ще сюрпризи очікують на Уляну Матвієнку – поки невідомо, однак у мережі припустили, що головна мрія дівчини вже здійснилась.
Донька Тоні Матвієнко / Instagram / @tonya_matvienko
Як нещодавно зізналась Тоня Матвієнко, первістка вона народила у 17 років. І хоч стосунки з бойфрендом у неї не склались, від дитини співачка вирішила не відмовлятись. Тоді підтримку вона отримала від своєї знаменитої мами – Народної артистки України Ніни Матвієнко. В інтерв'ю вони зізнались, що саме в цей час почали по-справжньому одна одну розуміти.
"До цього моменту все було закономірно. А коли Тоня у ранньому віці народила, я бачила, як вона була виснажена материнськими проблемами. Звісно, я приходила на допомогу. Також для мене було великим щастям, коли вона сказала: "Мама, я буду співати". До цього я бачила її талант, я чула її голос, але вона весь час пручалася, не хотіла бути, як я. А я й не вмовляла, бо бути артистом – це відповідальна справа", – зізналась Ніна Матвієнко.
Тоня Матвієнко з маленькою донькою Уляною / Viva
Наразі Тоня Матвієнко щасливо заміжня зі співаком Арсеном Мірзояном. Подружжя проживає у Києві та виховує спільну доньку Ніну.
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