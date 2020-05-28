Тоню Матвієнку хотів зґвалтувати лікар в дитячій лікарні

Українська співачка Тоня Матвієнко вразила неочікуваним зізнанням 20-річної давності. За її словами, у 19-річному віці вона привела в лікарню свою однорічну доньку Уляну, а там до неї почав домагатись молодий лікар.

Про це 39-річна артистка вирішила розповісти в прямому ефірі з Ольгою Поляковою в інстаграмі. Жахливий інцидент трапився у 1999 році, коли Тоні було лише 19 років. Тоді вона вже була матір'ю донечки Уляни, яку вона привела на прийом до лікарні Охматдет. Незважаючи на стільки пройденого часу, той день вона пам'ятає до дрібниць.

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Одного разу сталася неприємність. Ми потрапили до Охматдиту, до мене прийшов лікар і став мене домагатися – в 19 років. Він мене притиснув і сказав: "Ну ти ж нагуляла". 1999 рік, телефонів немає, всі були на дачі, нікому зателефонувати. І він собі вирішив, що я така дурна малолітка, народила, тому що вешталася десь. Він сказав: "Якщо не підеш, то я твоїй дитині зроблю проблеми",

– шокувала Тоня Матвієнко.

Тоді ж молода Тоня злякалась і спочатку нікому про це не розповіла, а потім наважались подзвонити свекрусі. Після цього до Тоні приїхав її брат та вирішив питання у лікарні. Співачка додала, що не хоче піднімати це питання через стільки років, хоча при бажанні може це зробити, тому що цей лікар, можливо, і досі там працює.

"Я пам'ятаю і рік, і день, коли прибула. Можна підняти матеріали, подивитися, чи працює цей лікар. Тому що це така травма. Я тоді сказала: "Ти що! Та в мене мама Ніна Матвієнко!" І це мені допомогло", – поділилась артистка.

Що відомо про Тоню Матвієнко?Донька відомої української співачки стала мамою у дуже юному віці – у 18 років. Тоді ж вона шалено закохалась та хотіла зберегти дитину. На вагітність доньки 17-річному віці найперше негативно сприйняв батько Тоні, але згодом заспокоївся та допомогав доньці у непростій ситуації. Наразі доньці Уляні 21 рік. На початку 2016 року Тоня Матвієнко народила другу доньку – Ніну, від Арсена Мірзояна, з яким перебувала в цивільному шлюбі. Через рік, 15 червня 2017 року, пара офіційно узаконила стосунки.