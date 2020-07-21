Детективні історії часто викликають цікавість у глядачів, адже передбачити їхній сюжет досить складно, а кожна маленька деталь слідства може змінити все докорінно. У 2020 році Голлівуд потішив любителів кримінальних серіалів, тому вибір для кіноманів є чималим.

У добірці 24 канал намагався врахувати різні кіносмаки, тому тут є і містичні детективні історії у стилі Стівена Кінга, і більш буденні. Та переконані, який би серіал зі списку не обрали наші кіномани, він неодмінно підкорить їх цікавим сюжетом.

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"Алієніст: Ангел темряви"

Дата виходу – 19 липня

Оригінальна назва – The Alienist: Angel of Darkness

Рейтинг IMDb – 8,7

Це продовження знаменитого детективного серіалу, події якого відбувалися в Нью-Йорку 1896 року. У першому сезоні безжальний маніяк вбиває дітей та змушує все місто жити у страху. Розслідувати моторошні вбивства беруться комісар поліції, психолог та репортер. У новому сезоні головні герої наткнуться на слід нового маніяка, від злочинів якого також холонутиме кров.

Дивіться трейлер до серіалу "Ангел темряви": відео

"Перрі Мейсон"

Дата виходу – 21 червня

Оригінальна назва – Perry Mason

Рейтинг IMDb – 7,2

Тут у центрі сюжету – адвокат Перрі Мейсон, який не боїться братись навіть за, здавалось би, безнадійні справи. У часи Великої депресії у США він не просто захищає людей у суді, але й проводить власні розслідування з приватним детективом Полом Дрейком.

Дивіться трейлер до серіалу "Перрі Мейсон": відео

До теми Найцікавіші серіали, сюжет яких неможливо передбачити

"Глибоко в лісі"

Дата виходу – 12 червня

Оригінальна назва – The Woods

Рейтинг IMDb – 6,6

Понад 25 років Павел Копінський намагається розкрити вбивство своєї сестри. Загадкова справа надихнула хлопця піти в правоохоронці, згодом він отримав звання прокурора та став успішним у своїй сфері. Однак події минулого ніколи не можуть зникнути з пам'яті, тому Павел намагається знайти відповіді на чимало питань. І одного дня він отримує можливість розплутати таємничий злочин.

Дивіться трейлер до серіалу "Глибоко в лісі": відео

"Кайфтаун"

Дата виходу – 17 травня

Оригінальна назва – Hightown

Рейтинг IMDb – 6,2

За сюжетом серіалу "Кайфтаун", у невеличкому містечку все інколи аж занадто спокійно: жодних розваг чи надзвичайних подій. Однак звичні будні розбурхує новина: у бухті виявили тіло молодої дівчини. Джекі Квінонс, яка є офіцером служби рибальського нагляду, береться допомагати поліції у розслідуванні.

Дивіться трейлер до серіалу "Кайфтаун": відео

"Страшні казки: Місто ангелів"

Дата виходу – 26 квітня

Оригінальна назва – Penny Dreadful: City of Angels

Рейтинг IMDb – 6,1

Двоє детективів беруться розслідувати моторошне вбивство, яке нагадує наслідки якогось обряду. Та головні герої навіть не підозрюють, що насправді опиняться в епіцентрі масштабної змови, яка розвивається в США у 1940-их роках.

Дивіться трейлер до серіалу "Страшні казки: Місто ангелів": відео

"Захищаючи Джейкоба"

Дата виходу – 24 квітня

Оригінальна назва – Defending Jacob

Рейтинг IMDb – 8,0

Помічник прокурора Ендрю Барбері працює у штаті Массачусетс та є одним з найперспективніших серед колег. Однак його життя кардинально змінюється, коли його 14-річного сина Джейкоба звинувачують у вбивстві однолітка. Докази свідчать про його вину, однак справа виявиться не настільки простою.

Дивіться трейлер до серіалу "Захищаючи Джейкоба": відео

А також Найкращі британські серіали, на які не шкода витратити час

"Допит"

Дата виходу – 6 лютого

Оригінальна назва – Interrogation

Рейтинг IMDb – 7,3

Молодий чоловік потрапляє до в'язниці через вбивство матері. Упродовж 20 років він намагається переконати всіх, що не причетний до злочину. Серіал "Допит" покаже історію з різних сторін, а в останньому епізоді автори проєкту розкриють відповіді на всі питання глядачів.

Дивіться трейлер до серіалу "Допит": відео

"Терновий кущ"

Дата виходу – 6 лютого

Оригінальна назва – Briarpatch

Рейтинг IMDb – 6,4

Головна героїня серіалу "Терновий кущ" – детектив Алегра Ділл, яка повертається до свого рідного міста в Техасі. Візит її спровокувала раптова смерть сестри, що працювала поліцейською. Тому Алегра хоче дізнатись правду, що сталось з її родичкою, однак потрапляє у круговерть брехні, злочинів та змов.

Дивіться трейлер до серіалу "Терновий кущ": відео

"Аутсайдер"

Дата виходу – 12 січня

Оригінальна назва – The Outsider

Рейтинг IMDb – 7,9

Серіал "Аутсайдер" або ж "Чужинець" зняли за знаменитим романом Стівена Кінга, тому заплутана історія зможу вразити і найвибагливіших кіноманів. За сюжетом, тренера шкільної команди звинувачують у вбивстві хлопчика. На провину чоловіка вказують відбитки пальців, які знайшли на місці злочину. Однак все виявляється не так просто, адже чоловік на момент вбивства був за 90 кілометрів від жертви.

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"Лінкольн Райм: Полювання на Збирача кісток"

Дата виходу – 10 січня

Оригінальна назва – Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector

Рейтинг IMDb – 6,9

Це римейк знаменитого фільму "Влада страху" 1999 року. У серіалі розповідається про криміналіста, який опиняється прикутим до ліжка. Головний герой давно не розслідує вбивства, однак пропозиція колег щодо пошуків знайомого йому маніяка може змінити його будні. Допомагатиме детективу молода поліцейська.

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