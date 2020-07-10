LifeStyle 24 підготував для вас 10 серіалів виробництва Netflix, які змусять вас прикипіти до екрана та ретельно стежити за сюжетом. Ця добірка порадує найвибагливішого глядача.

Стримінговий сервіс Netflix минулого року витратив близько 15 мільярдів доларів на виробництво контенту, але цьогоріч планує збільшити цифру. Серіали, що випускає медіакомпанія, приковують до екранів понад 158 мільйонів передплатників. Онлайн-гігант завоював серця прихильників завдяки стратегії "все і одразу" – канал викладає серіал повністю, позбавляючи глядача очікування нового епізода.

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Найпопулярніші серіали Netflix

"Чорне дзеркало" / Black Mirror

Рік виходу: 2011 (Netflix 2016)

Рейтинг IMDb – 8,9

Жанр: наукова фантастика, антиутопія, драма

Кількість сезонів: 5

Головні ролі: Даніель Лепейн, Ганна Джон-Кеймен, Міхаела Коель, Деніел Калуя

Сюжет: Технології велетенськими кроками демонструють розвиток прогресу. Суспільство так і не усвідомило, що гаджети зі всіх сторін впливають на реальний світ людства. Так і в "Чорному дзеркалі" герої не можуть жити без соціальних мереж, які приносять їм шкоду і страждання.

Серіал сатирично показує залежність людей від технологій.

"Чорне дзеркало": дивіться трейлер онлайн

"Дивні дива" / Stranger Things

Рік виходу: 2016

Рейтинг IMDb – 8,8

Жанр: наукова фантастика, драма, жахи, детектив

Кількість сезонів: 3

Головні ролі: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард,Міллі Боббі Браун

Сюжет: Спокій невеликого провінційного містечка Гокінз порушує таємниче зникнення хлопчика Вілла. Шериф розводить руками, не розуміючи причин трагедії. Друзі зниклого починають своє розслідування, але навіть не здогадуються, з чим зіткнуться.

Наукова фантастика для прихильників історій у стилі Стівена Кінга, а також фанатів попкультури 80-х.

"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн

Вам сподобаються 9 фантастичних серіалів, які точно сподобаються любителям проєкту "Дивні дива"

"Нарко" / Narcos

Рік виходу: 2016

Рейтинг IMDb – 8,8

Жанр: кримінальна драма

Кількість сезонів: 3

Головні ролі: Педро Паскаль, Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Джоанна Кристи

Сюжет: Пабло Ескобар – відомий наркобарон, який побудував могутню імперію з постачання наркотиків в США. Уряд боявся його, поліцейські ненавиділи, а люди поважали. Розповідь ведеться від імені співробітників наркоконтролю, які висвітлюють жахливі вчинки людей, які прагнуть влади.

Серіал для прихильників сюжетів, заснованих на реальних подіях.

"Нарко": дивіться трейлер онлайн

"Картковий будиночок" / House of Cards

Рік виходу: 2013

Рейтинг IMDb – 8,7

Жанр: політичний трилер, драма

Кількість сезонів: 6

Головні ролі: Кевін Спейсі, Робін Райт, Кейт Мара, Корі Строл

Сюжет: Дії відбуваються у Вашингтоні, де демократ з п'ятого виборчого округу Південної Кароліни Френк Андервуд на обіцянку зробити його держсекретарем допомагає Гарретту Уокеру стати президентом. Після виборів він отримує відмову. Френк вирішує помститися зрадникам. Здійснити план йому допомагає дружина Клер. Подружжю вдається влаштувати справжній переполох в американській політиці.

Перегляд цієї стрічки задіює не тільки зір, а й мозок, бо в деякі моменти потрібно додумувати те, що приховано.

"Картковий будинок": дивіться трейлер онлайн

"Корона" / Crown

Рік виходу: 2016

Рейтинг IMDb – 8,7

Жанр: драма, біографічний

Кількість сезонів: 3

Головні ролі: Клер Фой, Метт Сміт, Ванесса Кірбі, Айлін Еткінс

Сюжет: Дія розгортається у середині XX століття. Байопік розповість про життя принцеси, а пізніше королеви Єлизавети II від початку її правління до сьогодні. В юному віці після смерті батька Єлизавета II була змушена взяти керування державою в свої руки. Сюжет демонструє чимало відомих епізодів із життя британської королівської родини.

Якщо ви прихильник історичних екранізацій, то цей серіал для вас.

"Корона": дивіться трейлер онлайн

"Паперовий будинок" / Money Heist

Рік виходу: 2017

Рейтинг IMDb – 8,6

Жанр: кримінальна драма, трилер

Кількість сезонів: 4

Головні ролі: Альваро Морте, Педро Алонсо, Урсула Корберо, Мігель Ерран

Сюжет: Вісім авантюристів на чолі з Професором планують пограбування Іспанського королівського монетного двору. Грабіжники повинні проникнути всередину та надрукувати 2,4 мільярди євро. Отримані мільярди вони хочуть витратити на благодійність по всьому світу. За цей час вони матимуть справу з 67 заручниками і цілою армією найкращих поліцейських країни.

"Паперовий будинок": дивіться трейлер онлайн

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"Статеве виховання" / Sex education

Рік виходу: 2019

Рейтинг IMDb – 8,3

Жанр: комедія, драма

Кількість сезонів: 2

Головні ролі: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Джилліан Андерсон, Емма Маккей

Сюжет: Сором'язливий незайманий підліток Отіс живе разом із мамою-психотерапевтом і через це дуже багато знає про секс. В середній школі маленького містечка Мурдейл разом із однокласницею Мейв хлопець проводить консультації з "інтимних питань" для недосвідчених друзів і досягає в цьому чималих успіхів.

Англійський гумор і перший сексуальний досвід — усе це тримає глядача біля екрану.

"Статеве виховання": дивіться трейлер онлайн

"Забуті Богом" / Godless

Рік виходу: 2017

Рейтинг IMDb – 8,3

Жанр: драма, вестерн

Кількість сезонів: 1

Головні ролі: Джефф Деніелс, Джек О'Коннел, Мішель Докері, Томас Сангстер

Сюжет: Злочинець Френк Гріффін разом з бандою головорізів тероризує Дикий Захід. Він спустошує міста і вбиває людей. Прийомний син Френка не витримав, і вирішив покинути банду, викравши всю здобич. Довгі пошуки злодія приводять їх в забуте Богом місто Ла Белль, де живуть одні лиш жінки.

Стрічка не омине нікого, а особливо шанувальників вестернів.

"Забуті Богом": дивіться трейлер онлайн

"Помаранчевий – хіт сезону" / Orange is the New Black

Рік виходу: 2013

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр: комедія, драма

Кількість сезонів: 3

Головні ролі: Тейлор Шиллінґ, Лаура Препон, Майкл Гарні, Кейт Малґрю

Сюжет: Пайпер Чепмен — молоду жінку із багатої родини, яка живе в Нью-Йорку, засуджують до 15 місяців позбавлення волі за причетність до контрабанди наркотиків. Для заможної дівчини в’язниця здається іншою планетою, та їй все одно доведеться не тільки жити, але і виживати серед нового оточення.

Кохання, виживання, демони, які оселилися глибоко всередині кожного з нас, – все це пропонує серіал.

"Помаранчевий – хіт сезону": дивіться трейлер онлайн

"13 причин чому" / 13 Reasons Why

Рік виходу: 2017

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр: підліткова драма

Кількість сезонів: 4

Головні ролі: Ділан Міннетт, Кетрін Ленгфорд, Крістіан Наварро, Аліша Бое

Сюжет: Старшокласниця Ханна Бейкер наклала на себе руки через булінг з боку однокласників. Ханна записує 13 касет з розповідями про тринадцять причин, які спонукали до самогубства. Її однокласник Клей Дженсен знаходить на порозі будинку таємничу коробку з вказівкою: кожна людина, яка отримає коробку, певним чином винна у її вчинку та після прослуховування мусить передати коробку наступному. Клей – одна з 13 причин.

Кожен з епізодів важкий, але змушує подивитися на життя з іншого ракурсу.

"13 причин чому": дивіться трейлер онлайн

Приємного перегляду!

Автор: Марта Касіянчук