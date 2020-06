В останні дні червня на сайті Rotten Tomatoes вирішили підбити перші підсумки. За відгуками глядачів представники порталу склали рейтинг серіалів, які вийшли у 2020 році. Журналісти 24 каналу вирішили ознайомити своїх читачів із першою 20-ою рейтингу.

Часто думка критиків суттєво відрізняється від глядацьких вподобань. Тому портали Rotten Tomatoes чи IMDb користуються шаленою популярністю серед кіноманів, адже вони часто дають більш правдиву оцінку стрічкам. Перед початком другої половини року представники сайту оновили рейтинг серіалів. Тож на які проєкти варто звернути увагу – дізнавайтесь у матеріалі 24 каналу.

"Запис"

Оригінальна назва – On the Record

Рейтинг IMDb – 6,9

Оцінка Rotten Tomatoes – 100%

Це документальна стрічка, яка розповідає про темношкіру співачку Дрю Діксон, яка вирішила розповісти правду про харасмент та сексуальні домагання в шоу-бізнесі. Артистка відверто поділилась про злочини магната Рассела Сімонса. На хвилі руху #MeToo проєкт отримав велику популярність серед глядачів.

Дивіться трейлер до стрічки "Запис": відео

"Шіттс Крік"

Оригінальна назва – Schitt's Creek

Рейтинг IMDb – 8,4

Оцінка Rotten Tomatoes – 100%

У 2020 році вийшов 6 сезон популярного комедійного ситкому "Шіттс Крік". За сюжетом, багата родина Роуз втрачає всі свої статки. Єдине, що залишається в колишніх багатіїв – це будинок у маленькому містечку Шіттс Крік. Тому головним героям нічого не залишається, як переїхати туди. Та в провінції на сімейку чекає чимало курйозних пригод.

Дивіться трейлер до серіалу "Шіттс Крік": відео

"Почуваюсь добре"

Оригінальна назва – Feel Good

Рейтинг IMDb – 7,5

Оцінка Rotten Tomatoes – 100%

Комедійний серіал "Почуваюсь добре" розкаже глядачам захопливу історію гумористки, яку зіграла Мей Мартін. Дівчина закохалась у свою подругу та намагалась побудувати кар'єру, що інколи давалось складно. Спершу сюжет порівнювали з історією ведучої Еллен Дедженерес, однак Мей Мартін запевняє: майже всі факти з серіалу – про неї.

Дивіться трейлер до серіалу "Почуваюсь добре": відео

"Чесноти"

Оригінальна назва – The Virtues

Рейтинг IMDb – 8,3

Оцінка Rotten Tomatoes – 100%

За сюжетом, головний герой Джозеф переживає нелегкий час. Його колишня дружина після розлучення вирішила переїхати до Австралії, забравши з собою сина. Джозеф, щоб впоратись зі стресом, вирушає в Ірландії до родичів, з якими не бачився з дитинства. Та саме там він згадує неприємну подію, яку все життя намагався забути.

Дивіться трейлер до серіалу "Чесноти": відео

"Що ми робимо в тіні"

Оригінальна назва – What We Do in the Shadows

Рейтинг IMDb – 8,4

Оцінка Rotten Tomatoes – 100%

У 2020 році вийшов вже другий сезон популярного серіалу "Що ми робимо в тіні". У центрі сюжету – четверо вампірів, які разом живуть у будинку в Нью-Йорку. Та серіал не тільки розкаже про те, як істоти вживаються з людьми, але й зуміє розсмішити глядачів.

Дивіться трейлер до серіалу "Що ми робимо в тіні": відео

"Особливі парки і зони відпочинку"

Оригінальна назва – A Parks and Recreation Special

Рейтинг IMDb – 8,6

Оцінка Rotten Tomatoes – 100%

Серіал "Особливі парки і зони відпочинку" виходив на екран з 2009 до 2015 року. За цей час він здобув чимало прихильників у всьому світі, які з нетерпіння очікували на спеціальний епізод стрічки. І хоч серія триває всього 30 хвилин, це не завадило проєкту здобути місце в десятці найкращих серіалів за версією глядачів.

Дивіться тизер до "Особливі парки і зони відпочинку": відео

"Борг"

Оригінальна назва – Giri

Рейтинг IMDb – 7,9

Оцінка Rotten Tomatoes – 100%

Детективний серіал "Борг" точно сподобається любителям непередбачуваних сюжетів. У стрічці Кензо Морі, який є відомим детективом у Японії, вирушає до Великої Британії. Його рідний брат Юто був звинувачений у вбивстві родича мафіозної банди, після чого той безслідно зник. Кензо береться розплутувати справу. І на кону не тільки доля брата, але й Японії, якій загрожує війна з мафіозі.

Дивіться трейлер до серіалу "Борг": відео

"Краще подзвоніть Солу"

Рейтинг IMDb – 8,7

Рейтинг IMDb – 8,7

Оцінка Rotten Tomatoes – 99%

Головний герой – адвокат Джиммі Макгілл. Коли його кар'єра та прибутки стають плачевними, він вирішує змінити ім'я на Сол Гудман та стати адвокатом-криміналістом, якого глядачі згодом побачать у "Пуститися берега".

Дивіться трейлер до серіалу "Краще подзвоніть Солу": відео

"Підняти вітрила"

Оригінальна назва – Blow the Man Down

Рейтинг IMDb – 6,4

Оцінка Rotten Tomatoes – 98%

Це бойовик, події якого відбуваються у звичайному рибальському селищі Істер Коув. Населений пункт є дуже маленьким, тому сестрам Мері і Прісциллі доведеться добряче постаратись, щоб приховати вбивство одного чоловіка. І в прагненні замести сліди злочину вони довідаються багато таємниць селища.

Дивіться трейлер до серіалу "Підняти вітрила": відео

"Цирк книг"

Оригінальна назва – Circus of Books

Рейтинг IMDb – 7,1

Оцінка Rotten Tomatoes – 98%

Документальний серіал розповідає про порнографічну крамницю, яка називалась "Цирк книг". Магазин створила звичайна подружня пара, що виховувала трьох дітей. Американці відкрили крамницю спеціально для ЛГБТ-спільноти, тому у Лос-Анджелесі вона користувалась чималою популярністю.

Дивіться трейлер до серіалу "Цирк книг": відео

До Топ-20 найкращих серіалів 2020 року також увійшли: