The Guardian назвав 30 найкращих фільмів року: у рейтинг увійшла українська стрічка

Престижне видання The Guardian презентувало власний рейтинг фільмів 2020 року, які можна з легкістю назвати найкращими. Яким скандалом відзначився список та які кінострічки потрапили до нього – дізнавайтесь у матеріалі.

Рейтинг журналісти The Guardian опублікували 12 травня. Згідно з описом, експерти видання оцінювали тільки ті фільми, які вийшли у британський прокат у 2019-2020 році. До рейтингу увійшли новинки різних жанрів та країн. Зокрема, у списку можна побачити оскароносні стрічки "Паразити" і "1917", українську "Ціну правди" та скандальний "ДАУ".

Що відомо: Скандальний фільм "ДАУ" потрапив до топ-30 новинок року від The Guardian

30 найкращих фільмів за версією The Guardian

1. "1917"

Кінострічка показує події Першої світової війни. Двоє британських солдатів Шофілд і Блейк повинні перетнути територію, яку контролюють вороги. За наказом, військові мають передати важливе повідомлення союзникам. Та ворог вже чекає на наступ, тому головні герої повинні поквапитись.

Дивіться трейлер до фільму "1917": відео

2. "Неограновані коштовності" (Uncut Gems)

Головний герой цієї кінострічки – власник ювелірного салону та дилер Говард Ратнер. Він стикається з серйозними неприємностями і, поки не стало пізно, повинен прийняти жорстке рішення.



"Неограновані коштовності" / The Sun

3. "Будь природним" (Be Natural)

Це документальна кінострічка про першу в історії жінку-режисерку – Еліс Гі-Бланше. Тут становлення кіноіндустрії та зйомки перших фільмів переплітаються зі зворушливою історією самої героїні.



Документальний фільм "Будь природним" / The Guardian

4. "Хвилі" (Waves)

У центрі кінострічки "Хвилі" – звичайна американська сім'я, яку очолює досить строгий батьком. Він після смерті дружини виховує двох дітей-підлітків з новою обраницею. Однак не все так гладко: кожен з представників родини має чималі проблеми, які от-от стануть відомими всім.

Дивіться трейлер до фільму "Хвилі": відео

5. "Дитя погоди" (Weathering With You)

Аніме, яке розповідає про старшокласника Ходока Міросіму. Хлопець втікає з дому до Токіо та виживає тільки завдяки допомозі Кейсуке Суги. Вона дає школяру роботу у своєму виданні. Та всі бесіди журналістів зводяться до пошуків дівчини, яка вміє керувати погодою. І, виявляється, Ходока міг вже її зустріти.

Дивіться трейлер до фільму "Дитя погоди": відео

6. "Історія Девіда Копперфілда" (The Personal History of David Copperfield)

Мабуть, всім знайоме ім'я Девіда Копперфілда. Кінострічка Армандо Іаннуччі розкаже глядачам історію успіху фокусника, яка розпочалась у Лондоні. Девід пройшов непростий шлях від нікому непотрібної дитини-сироти до людини, якою захоплюється весь світ.

Дивіться трейлер до фільму "Історія Девіда Копперфілда": відео

7. "Чудовий день у нашому районі" (A Beautiful Day in the Neighbourhood)

Журналіст Ллойд за свою роботу вже отримав чимало нагород. Він цинічний і не вірить в існування доброти. Та одного разу його направляють писати статтю про Фреда Роджерса, який десятками років веде шоу для дітей. Намагаючись знайти в герої публікації недоліки, він все більше пізнає його історію.

Дивіться трейлер до фільму "Чудовий день у нашому районі": відео

8. "До речі про дерева" (Talking About Trees)

Це документальний фільм про силу кіно. За сюжетом, у Судані хочуть відкрити кінотеатр просто неба. Однак у прагненні покращити життя людей автори цієї затії стикаються з цензурою та бюрократією.



"До речі про дерева" / Кадр з фільму

9. "Маяк" (The Lighthouse)

Фільм розповідає про події ХІХ століття, коли Ераїма Вінслоу відправляють на ізольований острів. За контрактом, чоловік має доглядати за маяком. Однак там вже є доглядач Томас Вейк.



Фільм "Маяк" / Офіційний постер

10. "Ціна правди" (Mr Jones)

Десятку найкращих фільмів, за версією The Guardian, закрила українська кінострічка "Ціна правди". Історичний фільм розповідає про журналіста Гарета Джонса, який хоче взяти інтерв'ю у Сталіна. Він має інформацію про голодомор, тому прагне розкрити правду про терор. Не отримавши відповідей, журналіст вирушає сам до України, аби побачити все на власні очі. Однак якою буде ціна цієї правди?

Дивіться трейлер до фільму "Ціна правди": відео

До рейтингу також увійшли:

11. "Паразити" (Parasite)

12. "Темні води" (Dark Waters)

13. "Портрет дівчини у вогні" (Portrait of a Lady on Fire)

14. "Правдива історія банди Келлі" (True History of the Kelly Gang)

15. "Метелик-білянка" (Sulphur and White)

16. "Віталіна Варела" (Vitalina Varela)

17. "Ідеальний кандидат" (The Perfect Candidate)

18. "Domains"

19. "А потім ми танцювали" (And Then We Danced)

20. "Бакурау" (Bacurau)

21. "Міс Погана поведінка" (Misbehaviour)

22. "Правда" (The Truth)

23. "Віваріум" (Vivarium)

24. "Та, якої не було" (Who You Think I Am)

25. "Тато, здохни"

26. "Історія Beastie Boys" (Beastie Boys Story)

27. "Цирк Книги" (Circus of Books)

28. "Моффі" (Moffie)

29. "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

30. "Асистентка" (The Assistant)