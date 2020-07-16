Кіномани при виборі фільмів часто користуються порадами інший любителів кіно. Саме тому стрімінгова платформа Netflix публікує добірки стрічок, які вже оцінили їхні підписники. Днями у мережі з'явився топ-10 найпопулярніших проєктів Netflix, які точно варті вашої уваги.

Вперше компанія Netflix розкрила не тільки назви найпопулярніших своїх проєктів, але й надала дані за кількість переглядів. До рейтингу увійшли фільми за останні 2 роки, а деякі новинки з'явились на стрімінговій платформі всього кілька місяців тому. Відтак мільйонні показники за оцінкою глядачів таки вражають.

Важливо Найцікавіші фільми Netflix, які вийшли у 2020 році

"Евакуація"

Кількість переглядів – 99 мільйонів

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,7

Найманець Тайлер Рейк, якого майстерно зіграв Кпіс Гемсворт, вирушає на одне з найскладніих своїх завдань. Він має визволити з полону сина відомого злочинця, якого розшукує Інтерпол. Однак звільнити підлітка було не так складно для головного героя, як потім намагатись залишитись живим, адже на Тайлера Ренка і хлопця влаштували полювання два наркобарони Бангладешу.

Дивіться трейлер до фільму "Евакуація": відео

"Пташиний короб"

Кількість переглядів – 89 мільйонів

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,6

У далекому майбутньому люди перебувають на межі зникнення через безумство, яке провокує масові вбивства інших. Тому матір двох дітей вирішує йти на пошуки безпечного місця для їхнього життя. Для цього головним героям потрібно буде подолати пішки шлях у 30 кілометрів. При цьому їм потрібно буде йти із зав'язаними очима та покладатись тільки на слухові та смакові рецептори.

Дивіться трейлер до фільму "Пташиний короб": відео

"Правосуддя Спенсера"

Кількість переглядів – 85 мільйонів

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,2

Колишній поліцейський Спенсер відбув 5-річний термін у в'язниці та намагається налагодити своє життя. Однак кохана дівчина і чути не хоче про возз'єднання, а єдиною підтримкою головного героя є боєць ММА Гоук, у квартирі якого він тимчасово живе. Та щоб повернути попереднє життя, Спенсер вирішує розкрити подвійне вбивство, в якому його звинуватили. І справи виявиться дуже непростою.

Дивіться трейлер до фільму "Правосуддя Спенсера": відео

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"Шестеро поза законом"

Кількість переглядів – 83 мільйони

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,1

Головний герой здобув мільйонні прибутки завдяки технологічному винаходу. Однак будні звичайного багатія його не приваблюють: капітал він витрачає на те, щоб створити особливий загін найманців. Кожен із шести героїв інсценізує власну смерть та відтепер бореться з тими, кого не може покарати закон.

Дивіться трейлер до фільму "Шестеро поза законом": відео

"Загадкове вбивство"

Кількість переглядів – 73 мільйони

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

Це кримінальна комедія з Дженніфер Еністон та Адамом Сендлером. За сюжетом, американська пара випадково потрапляє на яхту багатіїв. Їх запросив мільярдер Чарльз, з яким подружжя познайомилось в літаку. Однак під час їхнього відпочинку стається вбивство, а підозри поліції палають на туристів. Тому Ніку та Одрі, які є любителями детективів, доводиться самим розкривати злочин.

Дивіться трейлер до фільму "Загадкове вбивство": відео

"Ірландець"

Кількість переглядів – 64 мільйони

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Це захоплива та дещо моторошна історія Френкі Ширана, якого зіграв Роберт Де Ніро. Перед смертю він вирішує розповісти все журналістам про своє кримінальне минуле. Після завершення Другої світової війни військовий повернувся в США та знайшов, як збагатитись завдяки отриманим навикам. І деякі рішення Френкі Ширана зможуть шокувати.

Дивіться трейлер до фільму "Ірландець": відео

"Потрійний кордон"

Кількість переглядів – 63 мільйони

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

За сюжетом, Том Девіс віддав армії 17 років свого життя та не отримав натомість гідної плати за службу. Тому, коли він отримує пропозицію пограбувати наркобарона, довго думати не приходиться. Разом з побратимами Том йде на спецоперацію, не знаючи, що насправді цей злочин може мати значно більші наслідки, аніж він передбачав.

Дивіться трейлер до фільму "Потрійний кордон": відео

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"Не та дівчина"

Кількість переглядів – 59 мільйонів

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

Том Морріс довго шукав дівчину своєї мрії. І коли він стрічає Міссі, розуміє, що насправді по листуванню вона – ідеальна. Головний герой запрошує нову обраницю провести час на Гаваях та взяти участь у важливому корпоративі, де буде все керівництво з його роботи. Однак помилково запрошення він відправляє не тій дівчині і тепер на особливому заході його супроводжуватиме трішки неадекватна красуня.

Дивіться трейлер до фільму "Не та дівчина": відео

"Платформа"

Кількість переглядів – 56 мільйонів

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Це заплутане фентезі про в'язницю, яка складається з платформ. Головний герой Горен погоджується на експеримент та прокидається у порожній кімнаті на 48 поверсі. Виявляється, чим нижче ти спускаєшся, тим більша ймовірність отримати їжу. Щомісяця тут відбувається зміна платформи, тому є ймовірність, що людина доживе до останнього етапу. І ще одна цікавість – герой може взяти з собою тільки один предмет. Горен обирає книгу "Дон Кіхот", а от його сусід – ніж.

Дивіться трейлер до фільму "Платформа": відео 18+

"Ідеальне побачення"

Кількість переглядів – 48 мільйонів

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 5,8

Після закінчення школи Брукс Раттіган мріє заробити гроші та вступити до престижного університету. Робота офіціантом не приносить йому доходу, однак, супроводжуючи сестру свого друга на вечірці, головний герой придумує план збагачення. Тепер він отримує гроші за ідеальні побачення чи знайомство з батьками дівчини.

Дивіться трейлер до фільму "Ідеальне побачення": відео