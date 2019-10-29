10 моторошних будинків з привидами, які вас можуть налякати: страхітлива підбірка

Можна нескінченно сперечатися, чи є фотошоп на фото, чи ні, але похмурі історії та зловісна атмосфера цих будівель змушують їх гостей відчувати себе незатишно.

AdMe зробили добірку найвідоміших будівель, в яких відвідувачам вдалося зробити знімки привидів. Ці фотографії вивчені професіоналами, які прийшли до висновку, що вони справжні.

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Единбурзький замок, Шотландія, Великобританія



Единбурзький замок

Цей похмурий замок – рекордсмен за кількістю привидів. Привид волинщика, який заблукав в лабіринтах замку, так і не залишивши його до смерті, дух барабанщика з армії Олівера Кромвеля, привид пса, що розгулює по місцевому цвинтарі, духи французьких полонених, городян, загиблих від чуми.

Крім цих "відомих" привидів відвідувачі зустрічають й інше: чують стогони, кроки, у багатьох спостерігається погіршення самопочуття.

Миртова плантація, Луїзіана, США



Миртова плантація

Це один з найвідоміших будинків з привидами в США. По плантації бродить привид темношкірої рабині Хлої. За легендою, господар застав Хлою, коли вона підслуховувала під дверима, і відрізав їй вухо. Ображена Хлоя спекла господареві отруєний пиріг, який випадково з'їли його дружина і три доньки. Господар в розпачі обрушив гнів на всіх рабів маєтку, караючи будь-якого, хто, на його думку, був під підозрою. Раби в свою чергу влаштували самосуд над Хлоей і лінчували її.

Квінс-хаус, Грінвіч, Лондон, Великобританія



Квін-хаус, Грінвіч

Цей білий будинок, оброблений чорним деревом, був місцем ув'язнення Анни Болейн, Кетрін Говард (п'ятої дружини Генріха VIII), леді Джейн Грей, Королеви Єлизавети I. До цього дня по тюльпанових сходах Квінс-хауса прогулюється привид Леді в сірому (хто це з в'язнів – так і не встановлено).

У 1966 році фотографу Ральфу Харді вдалося сфотографувати силует, що піднімається по сходах. Експерти Kodak встановили, що знімок є справжнім. Крім Сірої леді в Квінс-хаусі зустрічаються і інші аномалії: дитячий хоровий спів та привид жінки, яка стирає з підлоги кров.

Церква Ньюбі, Північний Йоркшир, Великобританія



Церква Ньюбі

Церква Ньюбі з моменту свого зведення не славилась наявністю привидів, але в 1963 році преподобний К. Ф. Лорд зробив знімок вівтаря, і при прояві плівки на ньому виявилися обриси моторошного фантома розміром 9 футів (275 см).

Привид на фото вийшов настільки чітким, що справжність фотографії викликала сумніви, але експерти, вивчивши його, прийшли до висновку, що це не подвійна експозиція або якийсь інший фототрюк.

В'язниця Порт-Артур, Тасманія, Австралія



В'язниця Порт-Артур

У XIX столітті Порт-Артур була в'язницею, в якій загинула велика кількість ув'язнених, не витримавши важких умов життя і праці. Зараз стара будівлю в'язниці напівзруйнована, і постійно там ніхто не живе. Ніхто, крім привидів.

Ночами тут можна почути кроки, скриплять старі двері, а у вікнах миготять вогні. Порт-Артур став справжньою Меккою для всіх любителів надприродного.

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Будинок Вінчестерів, Сан-Хосе, Каліфорнія, США



Будинок Вінчестерів

Будинок в Каліфорнії був куплений Сарою Вінчестер, невісткою зброяра Олівера Вінчестера, в 1884 році. Після смерті дитини, а потім чоловіка, Сара пішла до медіума, який сказав їй, що нещастя в родині відбуваються через духів, які загинули від зброї, створеної Вінчестером.

Щоб мстиві привиди не добралися і до неї, Сара за власним проєктом перебудувала будинок, зробивши його неймовірно заплутаним і величезним (одних вікон в ньому близько 10 000).

Після смерті Сари в особняку почалися дивні явища: тіні в дзеркалах, хлопки дверей, переміщення предметів. Згідно містичної версії, це духи досі шукають Сару, блукаючи по нескінченних коридорах її будинку. Цей будинок називають найбільш екстравагантною пам'яткою Каліфорнії.

Замок Беррі Поумрой, Девон, Великобританія



Замок Беррі Поумрой

Відвідувачі цього замку без причини починають відчувати на його території зневіру, страх і роздратування. Виною тому, на думку багатьох, привид Білої леді, який неодноразово зустрічали в цих похмурих стінах.

Місцеві кажуть, що це душа Маргарет Поумрой, яку рідна сестра Елеонор через заздрощі заточила в башті і морила голодом 20 днів, поки нещасна не вмерла. Найчастіше напівпрозорий привид безшумно ширяє над вежею Святої Маргарет.

Собор Святого Давида, Уельс, Великобританія



Собор Святого Давида

Собор є місцем паломництва всіх віруючих британців, в ньому зберігаються мощі Святого Давида – покровителя Уельсу. Знімок зроблений в 2006 році Саймоном Істопом, імовірно привид на фото – це Святий Давид зі щитом, так як за легендою Святий Давид боровся з дияволом на даху собору.

Маєток Рейнхем Холл, Норфолк, Великобританія



Маєток Рейнхем Холл

Родовий маєток маркізів Таунсхендів прославилося на весь світ саме завдяки примарі Коричневої леді, яка за життя була дружиною маркіза Таунсхенда Дороті. Привид турбував гостей маєтку c початку XIX століття, а в 1936 році фотографу Індрі Шира, якого запросили зняти інтер'єр маєтку, вдалося сфотографувати Коричневу леді на плівку. Це фото стало, мабуть, одним з найвідоміших зображень привидів в історії.

Санаторій Уіверлі Хіллс, Луїсвілл, Кентуккі, США



Санаторій Уіверлі Хіллс

Одне з найстрашніших місць на території Нового Світу. У минулому це був санаторій для хворих туберкульозом. Він став сумно відомим через "тунель смерті" – це коридор, по якому співробітники таємно виносили тіла померлих, щоб сусіди по палаті не знали про їх загибель. Пізніше саме в цьому тунелі стали зустрічатися примари.

Крім духів хворих, в одній з кімнат живе привид медсестри, яка, будучи вагітною, дізналася про те, що вона хвора на туберкульоз та повісилася.