ТОП-10 цитат Ліни Костенко: актуально, як ніколи

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Ліна Костенко - цитати про любов, про людей, про мову, про політику, про жінок
Ліна Костенко / LifeStyle 24

Знаменита українська письменниця Ліна Костенко святкує 89-й день народження. Цитати з її творів уже стали афоризмами.

Цитати Ліни Костенко – це завжди порція дуже влучних та важливих слів, які потрібні кожній людині. ЇЇ вислови надихають, заряджають енергією, дарують відчуття потрібності та прокладають стежку до правильних вчинків. LifeStyle 24 зібрав особливо актуальні цитати Ліни Костенко, якими ви неодноразово будете користуватися.

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Цитати Ліни Костенко:

Про любов

Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.

Про людей

Чужа душа — то, кажуть, темний ліс.
А я кажу: не кожна, ой не кожна!
Чужа душа — то тихе море сліз.
Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна.

Про мову

Ну, от і дожилася наша мова,
була-була безсмертною в віках,
але прийшли бендюжники від слова
і потопили мову в матюках.

Ліна Костенко цитати
Ліна Костенко цитати

Про політику

Держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава…

Про жінок

Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.

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Там, де в жінок не розвинуте почуття честі й гідності, процвітає моральне невігластво чоловіка.

Про нашу історію

Історії ж бо пишуть на столі.
Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.
Ми пишем плугом, шаблею, мечем,
піснями і невільницьким плачем.

Про незалежність

Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер.

Про новини

У найкращі вечірні години біля телевізора вже не зберешся родиною. На одному каналі стріляють, на другому б’ються, на третьому хекають одне на одному.

Цитати Ліни Костенко
Цитати Ліни Костенко

Про огидну терплячість українців

Ми думаємо, що це у нас шляхетна толерантність, а це у нас воляче терпіння.

Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас.

Про гідність

Отак як є. А може бути й гірше,
А може бути зовсім, зовсім зле.
А поки розум од біди не згірк ще, –
Не будь рабом і смійся як Рабле!

Про боротьбу за владу

Настала якась собача старість ідей. Ніхто нічого не хоче. Ніхто ні за що не бореться. Тільки наші політики за владу над нами.

Про світову загрозу

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.

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Теги: Новини України Новини культури LifeStyle Публікації Література Ліна Костенко
Джерело: LifeStyle 24
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