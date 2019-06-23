ТОП-3 освіжаючих напоїв для спекотного літа

В літню пору нова порція рецептів прохолодних напоїв ніколи не буває зайвою.

Лимонад з полуниці

Лимонад – це класиний літній напій. Для його приготування необхіно відварити сироп з води і цукру з додаванням половинок полуниці, лимонного соку і цедри, пише Lifehacker.

Після чого охолодити отриманий сироп, збити блендером та пропустити через сито. При бажанні, можна додати лід.

Лассі

Лассі – це традиційний індійський освіжаючий напій. Його часто подають на батьківщині після чергової трапези з достатком спецій.

Цей напій – проста суміш йогурту, молока (або води), прянощів і/або фруктів.

Для його приготування потрібно збити молоко з йогуртом і медом так, щоб на поверхні утворилася піна. Отриману суміш потрібно розлити по склянках і посипати дрібкою кориці і меленого кардамону.

Молочний коктейль з м'ятою

Такий молочний коктейль охолоджує не стільки за рахунок наявності морозива в складі, скільки за рахунок краплі м'ятного екстракту. Останній сміливо можна замінити якісним ефірним маслом, яке годиться для вживання в їжу.

Для приготування потрібно збити в блендері ванільне морозиве, екстракт м'яти та молоко до стійкої піни. Прикрасити коктейль можна шоколадною крихтою та свіжою м'ятою.

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