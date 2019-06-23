ТОП-3 освіжаючих напоїв для спекотного літа

1135 Читать новость на русском
Рецепти освіжаючих напоїв
Рецепти освіжаючих напоїв / Фото із відкритих джерел

В літню пору нова порція рецептів прохолодних напоїв ніколи не буває зайвою.

Лимонад з полуниці

Лимонад – це класиний літній напій. Для його приготування необхіно відварити сироп з води і цукру з додаванням половинок полуниці, лимонного соку і цедри, пише Lifehacker.

Після чого охолодити отриманий сироп, збити блендером та пропустити через сито. При бажанні, можна додати лід.

Лассі

Лассі – це традиційний індійський освіжаючий напій. Його часто подають на батьківщині після чергової трапези з достатком спецій.

Цей напій – проста суміш йогурту, молока (або води), прянощів і/або фруктів.

Для його приготування потрібно збити молоко з йогуртом і медом так, щоб на поверхні утворилася піна. Отриману суміш потрібно розлити по склянках і посипати дрібкою кориці і меленого кардамону.

Молочний коктейль з м'ятою

Такий молочний коктейль охолоджує не стільки за рахунок наявності морозива в складі, скільки за рахунок краплі м'ятного екстракту. Останній сміливо можна замінити якісним ефірним маслом, яке годиться для вживання в їжу.

Для приготування потрібно збити в блендері ванільне морозиве, екстракт м'яти та молоко до стійкої піни. Прикрасити коктейль можна шоколадною крихтою та свіжою м'ятою.

Читайте також: 5 причин випити води з лимоном

blog_ava
КиївПрайд 2019: провокації та затримання на Марші рівності
сьогодні
2931
Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоров'я Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8254
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
948
Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
22 червня 11:04 Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
Юлія Девда 1052
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
22 червня 10:49 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 6241
Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють
22 червня 09:38 Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють
Юлія Михайлова 2277
Новини
Більше новин
Залиште відгук