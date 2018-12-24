ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками

Святкове новорічне деревце з кожним роком набуває нового змісту. А натуральне воно чи штучне – не так вже й важливо, головне – щоб воно було. Але альтернативні ялинки все більше стають популярними.

Та й тенденції у світі зараз зовсім інші – людство стало більш дорослим та свідомим, щоб розуміти, що хвоїні ліси – "легені" нашої планети, тож дерева треба берегти.

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Додамо, що прикрашання ялинки прийшло до нас ще з поганських часів та культу "вічнозеленого дерева". У наші дні ялинка є символом та необмінним атрибутом періоду новорічних свят та Різдва.

Штучна чи "жива": переваги та недоліки

Звісно, ви скажете: "Штучно створена ялинки ніколи не перевершать натуральних". Але давайте перерахуємо їхні "плюси" і "мінуси".

Отже, переваги натуральної ялинки: вона дуже гарно виглядає, надає помешканню особливої атмосфери, святковості та гарно пахне.

З мінусів один з найголовніших – зрубати дерево легше, ніж виростити. Адже щоб виростити ялинку висотою 1 метр, знадобиться від 3 до 6 років. Звісно, з альтернативи натурального деревця – ялинка у горщику, але зазвичай вони не є високими.



Переваги та недоліки живої ялинки

Також хороша гарна ялинка коштує чимало грошей (які дуже рідко потрапляють у лісництво, зазвичай їх рубають і продають нелегально), постійно треба підмітати хвойні голки дерева та підливати. А ще – якщо його перекинуть дітлахи чи домашні тварини, то і деревце може понищитися і малюки поранитись.

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Щодо штучної ялинки, то тут все простіше. Найважливіша перевага – ви зберегли дерево від зрубу. Така ялинка служитиме вам багато років, відповідно – ви зекономите купу грошей.

Штучна ялинка не потребує копіткого догляду і прибирання голок. І вона не обсипеться за два тижні, тож малюків можна потішити і потримати різдвяне деревце довше.



Дерев'яна ялинка – хороша ідея живій ялинці

А якщо деревце, зроблене своїми руками, буде оригінальним, то така ялинка неодмінно створить особливий настрій у домі.

З недоліків – так, вона не пахне. Але і тут є спосіб вирішити проблему – придбати аромалампу і ефірну олію хвої. Вуаля – і в приміщенні чудовий аромат з лісу.

Правила безпеки

Яка ялинка у вас би не стояла – важливо дотримуватись правил безпеки. Кілька простих порад збережуть вам свято і життя.

Ставити деревце варто на відстані одного метра від меблів, електроприладів та приладів опалення.

Не залишайте без нагляду святкову ілюмінацію і не ставте деревце на шляху евакуації. І не дозволяйте дітям самим вмикати гірлянди.



Правила безпеки ялинки вдома

Щоб ялинка не впала, треба її закріпити на стійкій основі. Аби уникнути пожежі, новорічний атрибут не варто оздоблювати ватою, марлею чи ще якимись легкозаймистими прикрасами. А також – використовуйте гірлянди промислового виробництва, вони більш надійні.

В жодному разі не використовуйте для прикрашання свічки, феєрверки чи бенгальські вогники.

Альтернативні ялинки

Варіантів штучних ялинок неймовірно багато. Тепер це вже тренд, який з кожним роком стає все більш популярним. Вони можуть бути як різної форми, так і виконані з різних предметів та матеріалів.

Ми підготували для вас найцікавіші та найоригінальніші варіанти новорічного деревця, які можна самотужки зробити вдома.

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Популярними є деревця з гілок чи з конструкції з дощечок, які між собою в'яжемо за допомогою нитки, стрічки чи дроту. Така ялинка дуже практична, адже не займає зайвого простору вдома.



Ялинки з дерева 2018



Дерев'яні ялинки 2018



Ялинка на стіну з дерева 2018

Форму деревця можна також викласти на стіні з різних предметів у форматі 2D. Це можуть бути кругленькі зрізи поліна, різні дрібнички, фото з рамками, посуд, гірлянди з іграшками, і взагалі – будь-що, що кріпиться до стіни.



Альтернативні ялинки 2018



Ялинка з гірлянд на стіну 2018

Ялинку з предметів у форматі 3D можна зробити з подушок, галстуків та багато чого іншого.



Ялинка з галстуків 2018

Деревце на палеті чи дерев'яній стіні – той же варіант, що й на стіні, тільки не потрібно робити зайвих дірок.



Ялинка у форматі 3D



Ялинка з ялинкових прикрас на стіні

Також популярною є книжкова ялинка. Викласти її можна як вежею, поступово викладаючи розкриті чи закриті книжки у потрібній формі.



Ялинка з книжок



Цікава ялинка на поличках з книжок

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Ялинка у невагомості по-особливому неймовірна. Для неї потрібно зробити з дроту круг, густо заповнений "сіткою".

Ялинка з куль на стелі 2018

До сітки за допомогою волосіні прикріпляємо кульки. Їх можна використовувати як різнокольорові, так і одного тону.

Святкове деревце з драбини чи штативу сподобається фотографам. І тут все надзвичайно просто – міцно зафіксували ніжки штатива чи драбини і починаємо прикрашати.



Святкове деревце з драбини 2018

Ялинка з музичного інструменту чи велосипеда. Таке полюбляють хіпстери та музиканти. Взяли предмет, який буде служити вам ялинкою, намотали на нього гірлянд і готово.

Ялинка з гітари 2018

І увага – спосіб для дуже лінивих. Одну стіну перетворюєте у шкільну дошку чорного кольору, на якій ялинку малюєте крейдою. І просто, і стильно. А ще – чимала розвага для дітей.



Ялинка намальована крейдою 2018