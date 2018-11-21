Топ-10 фільмів 2018 року, які варто переглянути

Щороку знамениті видання створюють свій рейтинг кращих фільмів, які варто переглянути. При цьому враховують як касові збори, так і думку експертів. У 2018 році 10 відомих кінострічок потрапили до рейтингу.

Як повідомляє журнал Time, чимало кіноманів стверджують, що світ кіноіндустрії поволі вичерпує цікаві теми, тому фільми стають не рейтинговими та мало цікавими. Однак 2018 рік подарував світу чудові новинки, які увійшли до Топ-10 кращих фільмів.

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1. "Рим"

Очолив рейтинг чорно-білий мексиканський фільм, знятий режисером Альфонсо Куароно. В основі сюжету – історія звичайної сім'ї, яка живе в Мексиці на початку 1970-их. Їхню ідилію переривають студентські заворушення під час католицького свята, коли демонстранти були розстріляні солдатами.

Дивіться трейлер до фільму "Рим" (відео):

2. "Чи будеш ти моїм сусідом?"

Кінострічка розповідає історію телеведучого Фреда Роджерса, який тривалий час вів дитячу програму "сусідство містера Роджерса".

Дивіться трейлер до фільму "Чи будеш ти моїм сусідом" (відео):

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3. "Щоденник пастиря"

Трійку лідерів замкнула кінострічка "Щоденник пастиря". Фільм розповідає про священика, яка страждає від алкогольної залежності. Головний герой пережив втрату свого сина, після чого почав дбати про проблеми навколишнього середовища.

Дивіться трейлер до фільму "Щоденник пастиря" (відео):

4. "Восьмий клас"

Це режисерський дебют популярного гумориста Бо Бернема. Головна героїня кінострічки – школярка, яка намагається подолати сором'язливість та стати більш комунікабельною. Дівчинка переживає непростий період та стає активним блогером.

Дивіться трейлер до фільму "Восьмий клас" (відео):



5. "Фаворитка"

У кінострічці "Фаворитка" події відбуваються у XVIII столітті. У сюжеті фільму – політичні інтриги в епоху правління королеви Анни. Англією фактично правлять дві жінки, однак до влади намагається пробратись ще одна амбіційна леді.

Дивіться трейлер до фільму "Фаворитка" (відео):

Окрім цього, до десятки кращих фільмів також потрапили "Чи зможете ви мене пробачити?", "Народження зірки", "Якщо Біл-стріт могла б заговорити", "Богемна рапсодія" та "Пригоди Паддінгтона 2". Кожна із кінострічок отримала чималий успіх як в Україні, так і в світі.