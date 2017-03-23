Хейлі Болдуін – 22: топ-10 гарячих фото дружини Джастіна Бібера
22 листопада модель Хейлі Болдуін святкує свій день народження. Дружині співака Джастіна Бібера виповнюється 22 роки.
Хейлі Бібер (Болдуін) – американська модель, телеведуча і танцівниця. 21-річна дівчина звикла до уваги ЗМІ, оскільки входить до голлівудської династії Болдуінів (Хейлі молодша донька актора Стівена Болдуіна).
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У травні 2017 роки зірка очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу за версією журналу Maxim, а ще отримала титул "Найвпливовіша дівчина в світі стилю" від FN Achievement Awards 2017.
Дивіться далі Топ-10 найгарячіших фото Хейлі Болдуін з Instagram.
Зйомка для Maxim, який визнав Хейлі найсексуальнішою:
Зйомка для Pretty Little Thing:
В об'єктиві Маріо Тестіно:
Провокативна фотосесія для Inprint Мagazine:
Хейлі оголилася і для Elle Magazine:
В об'єктиві Раяна Аяша:
Болдуін у бікіні:
Хейлі на подіумі:
Фотосесія для The Sunday Times Style:
Хейлі хизується фігурою:
Нагадаємо, що Джастін і Хейлі почали зустрічатись ще у 2015 році, але їхній роман тривав всього кілька місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і короткого роману з Баскін Чемпіон, Джастін Бібер відновив стосунки з Хейлі. Вперше пару разом помітили вкінці травня 2018 року, коли вони пішли на романтичне побачення. Згодом стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.
Також Джастін Бібер придбав для них маєток у Канаді, вартість якого становить понад 5 мільйонів доларів. Пара таємно відвідала один із судів Нью-Йорка, де й відбулось узаконення їхніх стосунків.