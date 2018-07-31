Топ-10 найбагатших моделей світу за 2018 рік

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Топ-10 найбагатших моделей світу за 2018 рік
Топ-10 найбагатших моделей світу за 2018 рік / www.harpersbazaar.com

Поки до Нового року залишається трішки більше 2 тижнів усі видання підбивають підсумки. Так, днями стало відомо, які моделі потрапили до десятки найбагатших у світі.

Відповідний рейтинг опублікував популярний журнал Forbes, який підрахував, хто зі знаменитих манекенниць найбільше збагатився у 2018 році. До уваги брали тільки ті статки, які поповнили рахунки красунь упродовж року. 

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Кендалл Дженнер – 22,5 мільйона доларів

Другий рік поспіль перемогу в рейтингу здобула 23-річна представниця родини Кардашян – Кендалл Дженнер. Всього за рік модель збагатилась на 22,5 мільйона доларів. Такий чималий прибуток зірці приносить робота на подіумі, зокрема, як "ангела" Victoria's Secret, та співпраця з відомими брендами – Estee Lauder, Adidas та Calvin Klein. Окрім цього, чималу суму Кендалл Дженнер отримує й за свій блог в Instagram: реклама в ньому вартує кількох сотень тисяч доларів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Карлі Клосс – 13 мільйонів доларів

Американська модель Карлі Клосс зайняла другий щабель у рейтингу. Зірка за 2018 рік заробила майже вдвічі менше, ніж Кендалл Дженнер – 13 мільйонів доларів. Можливо, такі статки були спричинені заміжжям моделі, адже упродовж 2018 року Карлі готувалась до урочистого свята, а 18 жовтня пішла до вівтаря з Джошуа Кушнером. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

Кріссі Тейген – 11,5 мільйона доларів 

А от зіркова матуся Кріссі Тейген, здавалося б, має чимало клопотів, однак про модельну кар'єру все ж не забуває. У 2018 році вона заробила 11,5 мільйона доларів, що дозволило їй увірватись у трійку найбагатших манекенниць світу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

Розі Хантінгтон-Вайтлі – 11,5 мільйона доларів

Кохана голлівудського актора Джейсона Стетхема отримала за рік такий же прибуток, як і Кріссі Тейген. Статки Розі Харінгтон-Вайтлі за 2018-ий поповнились 11,5 мільйонами доларів, відтак модель посіла четверту сходинку рейтингу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Кара Делевінь – 10 мільйонів доларів 

Жизель Бюндхен – 10 мільйонів доларів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gisele Bündchen (@gisele)

Джіджі Хадід – 9,5 мільйонів доларів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Белла Хадід – 8,5 мільйонів доларів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

Джоан Смоллс – 8,5 мільйона доларів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

Даутцен Крус – 8 мільйонів доларів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Doutzen Kroes (@doutzen)

 

Теги: LifeStyle Мода Рейтинги Кендалл Дженнер Джіджі Хадід Белла Хадід
Джерело: Lifestyle
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