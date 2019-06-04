Топ-10 найгарячіших фото супермоделі Бар Рафаелі

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Бар Рафаелі – 34: найсексуальніші фото моделі
Бар Рафаелі – 34: найсексуальніші фото моделі / Instagram / @barrefaeli

Сьогодні, 4 червня, своє день народження відзначає ізраїльська супермодель та ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі. Їй виповнилось 34 роки. У знаковий для зірки день журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найгарячіші фото, які вона публікувала на своїй сторінці в Instagram.

Змалку Бар Рафаелі була впевнена у тому, що стане моделлю. Все тому, що її мама Ципі Левін подавала дівчинці яскравий приклад та показувала, наскільки слава може наповнювати жінку невичерпною енергією. 

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Вже з 8 років дівчина розпочала свою модельну кар'єру з рекламного ролика фотоплівки. Та серйозні кроки до світу моди Бар Рафаелі зробила у 15 років: школярка вперше знялась для знаменитих глянців Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, GQ і Maxim, що і стало її щасливим квитком до слави. Після такого стрімкого успіху Бар Рафаелі засипали пропозиціями відомі бренди. Модель співпрацювала із Victoria's Secret, Armani, Roberto Cavalli, Gucci та Valentino. 

Не менш бурхливим є і особисте життя манекенниці. Вперше Бар Рафаелі вийшла заміж у 18 років. Однак шлюб довго не протривав, хоч і допоміг їй уникнути службу в ізраїльській армії. Це часто ставало приводом для чуток про фіктивність. Вже з 2006 року модель розпочала стосунки з Леонардо Ді Капріо. Роман з голлівудським актором протривав 3 роки, а пара навіть планувала одружитись. Проте після паузи Леонардо та Бар оголосили про остаточний розрив. 

Наразі Бар Рафаелі – щаслива дружина та мама двох дітей. Зірка вийшла заміж за бізнесмена Аді Езру в 2015 році. Спільно з чоловіком Бар Рафаелі не тільки проводить будні, але й відпочиває. Коханий підтримує зіркову дружину у веденні блогу та часто сам виступає автором її пікантних фото. Які сексуальні знімки опублікувала Бар Рафаелі на своїй сторінці – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

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Теги: LifeStyle Мода Зіркові дні народження Новини Ізраїля
Джерело: LifeStyle 24
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