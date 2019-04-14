Топ-10 найгарячіших фото Жозефін Скрівер, які підкорили мережу

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Жозефін Скрівер: найгарячіші фото
Жозефін Скрівер: найгарячіші фото / Instagram / @josephineskriver

14 квітня одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret Жозефін Скрівер святкує 26-ий день народження. У знаковий для манекенниці день журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найгарячіші фото, які красуня публікувала в Instagram.

Насичені зйомки, виходи на головні подіуми в США, Франції та Італії, презентації популярних та світські заходи – життя Жозефіни Скрівер насичене яскравими подіями. Данська модель привертає увагу громадськості стрункою фігурою, а її краса заворожує прихильників.

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Розпочинала свою кар'єру ефектна манекенниця ще у юному віці. Жозефін Скрівер навчалась у школі моделей у США, після чого сміливо взялась підкорювати подіуми. Вже у 2011 році зірка дебютувала на Тижні моди у Нью-Йорку, прорекламувавши вироби брендів Calvin Klein і Rag & Bone. Така поява у світі шоу-бізнесу стала для неї тріумфальною: всього за кілька років манекенниця налагодила співпрацю зі знаменитими брендами Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent і Valentino. 

У 2013 році Жозефін Скрівер вийшла на подіум разом із "ангелами" Victoria's Secret. Відтоді зірка є представницею популярного бренду, а відомі глянці мріють публікувати особливі фото з нею. Не соромиться Жозефін Скрівер експериментувати та брати участь у звабливих зйомках. Їх результатами вона ділиться у своєму блозі. 

Які гарячі знімки засвітила Жозефін Скрівер у мережі – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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