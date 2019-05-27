Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно

Рідко можна зустріти людей, які не люблять якісне кіно. Але точно є бодай один фільм, який вони неодноразово передивлялися в компанії рідних. Нижче представлені приклади таких фільмів, але це далеко не всі шедеври кінематографа, які залишили свій слід у серцях багатьох людей. Вашій увазі пропонуємо "десятку" найкращих, які заслуговують вашої уваги.

1. Розумник Вілл Хантінг (1997)

Розкішний фільм за сценарієм двох нерозлучних друзів, в ті роки ще зовсім молодих – Бена Аффлека і Мета Деймона. За сценарій вони отримали Оскар, також його отримав Робін Вільямс за роль другого плану. Згідно з сюжетом, в головного героя Вілла Хантінга є приголомшливі математичні здібності (простіше кажучи, він математичний геній). Але при цьому він хуліган, постійно вступає в вуличні бійки і періодично потрапляє через це за ґрати. Щоб вивести його на шлях істинний і звернути до науки, на допомогу кличуть психологів. Але Вілл просто грає ними, жоден з них не може підступитися. Крім персонажа Робіна Вільямса, який намагається достукатися до молодого впертого таланту. Одночасно він також вирішує давні проблеми відносин зі старими друзями по навчанню.

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Пронизлива, щира історія про боротьбу буденного і екстраординарного, про те, як складно боротися з самим собою, навіть якщо ти володієш приголомшливими здібностями, а найголовніше – про відносини і розвиток особистості молодих людей. Дружба, перші справжні стосунки, перші біль і втрата. Без банальності і штампів та в дуже цікавому форматі розповіді.

Окремо можна відзначити відмінні ролі Бена Аффлека, Мінні Драйвер і найвідомішого скандинава кіно Стеллана Скашгорд. Режисер – Гас Ван Сент.

Розумник Вілл Хантінг (Good Will Hunting): дивитись трейлер фільму онлайн

2. Золота лихоманка (1925)

Чарлі Чаплін, безперечно, геній. Його фільми бачили всі або майже всі. Справа навіть не в самих картинах, а в їхньому впливі на весь подальший шлях кінематографа. "Золоту лихоманку" часто називають його найкращою картиною (а іноді, і найкращим німим фільмом в історії). По суті, це драма про той чудовий період життя Америки, коли всі шукачі удачі ринули на північ і захід країни (зокрема, в Аляску, як в самому фільмі) в пошуках золота. Не всім пощастило, не всі залишилися живі, не всі розбагатіли. Чаплін обігрує це все у властивій йому жартівливій манері (особливо запам'ятовуються сцени боротьби з голодом і пошуком будь-якої їжі, яка є під рукою – чи того, що може її замінити). Як завжди, у великого майстра – сльози і сміх стоять поруч.

Золота лихоманка (The Gold Rush): дивитись трейлер фільму онлайн

3. Людина-Слон (1980)

Класика від Девіда Лінча. У фільмі зайняті титани акторського цеху – Ентоні Хопкінс, Енн Бенкрофт і Джон Херт. Доктор Трівз (Хопкінс) хоче врятувати людину із серйозними проблемами із зовнішністю (він такий страшний, що йому доводиться носити мішок на голові, щоб не лякати людей). Для цього він хоче викупити його у господаря фрік-шоу, де виступає "людина-слон" під приводом обстеження і читання лекцій про унікального пацієнта. Але циркового ділка цікавить лише зиск, а людина-слон – головний номер його уяви. Незважаючи на це, відноситься до нього він вкрай жорстоко і принизливо.

8 номінацій на Оскар, які, втім, не увінчалися перемогою. Чудова музика Семюеля Барбера – "Адажіо для струнних".

Людина-Слон (The Elephant Man): дивитись трейлер фільму онлайн

4. Той, що біжить по лезу (1982)

Класика від Рідлі Скотта, який здійснив свого часу неймовірний ефект. Це зараз ми звикли до будь-яких футуристичних пейзажів в кіно. А в 1982 році так зване місто майбутнього здавалося чимось абсолютно нереальним і позамежним. Картину доповнили персонажі від Харрісона Форда, Рутгера Хауера, Шон Янг, зовсім юної Деріл Ханни.

Сюжет (тепер уже) теж досить поширений, але у свій час – незвичайний: паралельно з людьми живуть створіння генної інженерії – кіборги-андроїди, які нічим ззовні не відрізняються від людей, проте експлуатуються на всіх важких роботах або на роботах, які принижують гідність (проституція, наприклад). При цьому, як часто буває у фільмах про штучний інтелект і клонування, копія перевершує оригінал – як за фізичними параметрами, так і за інтелектуальними. Особливе роздратування у "копій" викликає те, що після чотирьох років життя штучні організми за інструкцією повинні вмирати. Частина кіборгів повстає проти такого порядку справ…

Той, що біжить по лезу (Blade Runner): дивитись трейлер фільму онлайн

5. Карти, гроші, два стволи (1998)

Цей фільм уже давно вважається класикою. Саме з нього і почалося впевнене сходження Гая Річі до голлівудських вершин. І нехай стилістика і прийоми багато в чому запозичені у Тарантіно, Річі знайшов свої форми, свій стиль. Цікаві історії, безліч переплетених сюжетних ліній, відмінний англійський гумор, чудовий саундтрек (все як у Тарантіно, одним словом, крім англійського гумору).

Також в цьому фільмі ми вперше зіткнулися з Джейсоном Стетхемом і Вінні Джонсом в якості акторів. Нік Моран, Декстер Флетчер і Джейсон Флемінг також залишилися у великому кіно (Флемінг навіть досить помітно, нехай, зазвичай, і на других ролях), але все-таки не з таким шлейфом слави, як ці двоє.

Ну і Стінг, звичайно. У ролі господаря бару і батька одного з недотеп-товаришів.

Переказувати фільми Гая Річі просто не має сенсу – їх просто потрібно подивитися. Якщо ви ще цього не зробили до сих пір.

Карти, гроші, два стволи (Lock, Stock and Two Smoking Barrels): дивитись трейлер фільму онлайн

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6. V означає Вендетта (2005)

Фільм Вачовскі майже десятирічної давності хоч і не знайшов популярності і культовості "Матриці", але все ж надовго засів в пам'яті кіноманів, як мінімум в образі героя в масці, якого зіграв Хьюго Вівінг. Уряд називає людину в масці злочинцем і терористом. Таким під дією пропаганди його вважає і більшість населення. І все ж, маска не втрачає надії достукатися до простих жителів, пояснити їм, що злочинний, насправді, саме уряд. І боротися потрібно з ним, а не з одиноким воїном справедливості, який приховує своє обличчя. Однією з тих, кому намагається донести правду маска, відомий також під псевдонімом V, є героїня Наталі Портман.

Фільм знову актуальний в розрізі поточних подій, коли фраза "Народ не повинен боятися свого уряду – уряд повинен боятися свого народу" дійшла до свідомості людей однієї країни, але поки ще не дійшла до свідомості населення країни сусідньої.

V означає Вендетта (V for Vendetta): дивитись трейлер фільму онлайн

7. Вовк з Уолл-стріт (2013)

Фільм Мартіна Скорсезе. Леонардо Ді Капріо – актор, який завжди на висоті. Переконливо показано шлях від новачка біржової справи, трохи сором'язливого і невпевненого в собі, до ділка тіньових операцій, який загруз у фінансових злочинах, наркотиках і розпусті в будь-яких доступних формах. Власне, все перераховане вище і становить 90% фільму. В інший час – драма відносин між чоловіком і жінкою та роздуми на тему чесного і нечесного життя, злочини і покарання.

Також всі запам'ятали невелику, але дуже яскраву роль Меттью Макконахі – тертий калач, навчений досвідом тривалої роботи на біржі. Він виступає провідником Ді Капріо в цей світ.

Ще у фільмі зайняті Джош Бролін, Джона Хілл, Роб Райнер, Жан Дюжарден. Прекрасний дебют молодої Марго Роббі в ролі дружини героя Ді Капріо.

Вовк з Уолл-стріт (The Wolf of Wall Street): дивитись трейлер фільму онлайн

8. Загублена (2014)

Фільм Девіда Фінчера. Дуже звичний для нього жанр – кримінальний трилер – змушує стежити за тим, що відбувається одночасно з цікавістю і боязню того, що може трапитися далі. Крім лінії розгадування злочину, у фільмі також відмінно простежуються стандартні проблеми подружнього життя – чи добре ви знаєте один одного, чого ви можете очікувати від своєї другої половини, чи так все добре між вами, як вам здавалося, коли ви тільки починали відносини?

Бен Аффлек в ролі чоловіка, у якого в один прекрасний день зникає дружина, відносини з якою були не на піку. Розамунд Пайк в ролі тієї самої зниклої дружини – і це просто чудова роль, заслужено номінована на Оскар. Ніл Патрік Харріс в короткій, але дуже цікавій ролі колишнього залицяльника дружини Аффлека. І все це закручено в клубок інтриги. Навіть коли в фіналі все прояснюється, ви розумієте, що, насправді, не прояснюється зовсім нічого.

Загублена (Gone Girl): дивитись трейлер фільму онлайн

9. Червоний горобець (2018)

Американський шпигунський трилер режисера Френсіса Лоренса. Стрічка розповідає про російську шпигунку Домініку Єгорову, яка має звабити американського агента. Між ними спалахує кохання, яке ставить під загрозу їхню кар'єру, світогляд та безпеку обох держав.

Цікаві факти про фільм "Червоний горобець" :

– Фільм "Червоний горобець" створено за однойменним шпигунським романом Джейсона Меттьюза, який вийшов влітку 2013 року та дуже швидко став бестселером.

– Спочатку на режисерське крісло претендував Даррен Аронофскі.

– На головну роль розглядалася Руні Мара, але надалі актриса відмовилася від зйомок.

– "Червоний горобець" став третьою спільною роботою Дженніфер Лоуренс і Френсіса Лоуренса.

– У кінострічці знявся відомий український балетний танцівник Сергій Полунін.

Червоний горобець (Red Sparrow): дивитись трейлер фільму онлайн

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10. Богемна рапсодія (2018)

Американо-британський біографічний фільм про гурт Queen, що розповідає про співака Фредді Мерк'юрі. Цей фільм можна назвати фільмом-подорожжю до ранніх років існування Queen. У стрічці йдеться про злет Queen завдяки культовим пісням та революційному звучанню, майже розпад групи, коли спосіб життя Мерк'юрі вийшов з-під контролю, та їхнє тріумфальне возз'єднання.

Богемна рапсодія (Bohemian Rhapsody): дивитись трейлер фільму онлайн

Це зовсім не всі шедеври всіх часів, які існують у величезному світі кінематографу, але це дійсно гідна 10-ка чудових робіт талановитих режисерів з прекрасними акторами, які варто подивитися кожному.