Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути

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Ната Жижченко
Ната Жижченко / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 22 березня, свій День народження святкує харизматична Ната Жижченко, яка є фронтменом українського електро-фолк-гурту ONUKA. Українській музикантці виповнюється 33 роки. LifeStyle 24 зібрав найкращі треки, які треба почути кожному ще раз.

15 травня 2014 року року ONUKA представила перший міні-альбом "Look", до якого увійшли чотири оригінальні пісні та один мікс на пісню Look. Одразу після виходу альбом посів перше місце в чарті українського розділу iTunes.

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Перший дебютний альбом гурту під назвою ONUKA вийшов 15 жовтня того ж року. До платівки увійшло 10 треків (8 англійською, 2 українською). Альбом не забарився з результатами, тож вчергове посів перше місце в iTunes, випередивши гурт "Океан Ельзи".

Другий міні-альбом "Vidlik" вийшов 8 лютого 2016 року. Головним стимулом до його написання стала аварія на ЧАЕС, концертна презентація була приурочена 30-ій річниці катастрофи.

Найкращі пісні ONUKA
Найкращі пісні ONUKA

Рівно рік тому, символічно у цей день, 22 березня, гурт ONUKA презентував новий альбом MOZAЇKA, який закохав у себе мільйонів. За словами Жижченко, MOZAЇKA — це історія про низку вражаючих збігів, обставин і символів. 

Сьогодні ONUKA є найбільш впізнаваною артисткою завдячуючи своєму надзичайному голосу та електронній музиці, яка поєднує у собі народні мотиви. Її пісні миттєво набувають популярності і одразу займають чільне місце в плейлистах шанувальників. Тож, ми вирішили пригадати найкращі виконання, які неодноразово торкалися вашого серця та надовго застрягали в пам'яті. 

Топ-10 пісень гурту ONUKA:

Слухати онлайн пісню ONUKA – STRUM:

Слухати онлайн пісню ONUKA – Vidlik:

Слухати онлайн пісню ONUKA – TIME:

Слухати онлайн пісню ONUKA – Misto:

Слухати онлайн пісню ONUKA – Svitanok:

Слухати онлайн пісню ONUKA – GOLOS:

Слухати онлайн пісню ONUKA – VATRA:

Слухати онлайн пісню ONUKA – VSESVIT:

Слухати онлайн пісню ONUKA – ANIMAL:

Слухати онлайн пісню ONUKA – LOOK:

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Музика ONUKA
Джерело: LifeStyle 24
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