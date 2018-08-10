Топ-10 найпровокативніших фото співачки Нікі Мінаж (18+)

Сьогодні, 8 грудня, американська реп-співачка Нікі Мінаж святкує свій день народження. Артистці, яка є однією з найепатажніших зірок світового шоу-бізнесу, виповнилось 35 років.

Звабливі сукні, які підкреслюють пишні груди, зміна іміджу, шкіряні вбрання, оголені фото – Нікі Мінаж вміє здивувати своїх прихильників. Зірка щоразу публікує в Instagram сексуальні кадри, які приголомшують мережу.

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В одному з інтерв'ю артистка зізналась, що в захваті від своєї фігури, тому не має наміру її приховувати за балахонним вбранням. А от щодо осуду громадськості, норовлива Нікі Мінаж абсолютно не переймається, адже вміє відбиватись від всіх заяв хейтерів.

Журналісти LifeStyle 24 підібрали найпровокативніші фото з блогу іменинниці, які вона опублікувала у 2018 році. Епатажна Нікі Мінаж неодмінно здивує вас.