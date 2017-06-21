Топ-10 найсексуальніших фото моделі Кейт Харрісон: 18+

Світові ЗМІ вибухнули новиною: голлівудська акторка Хлоя Морец, яка є екс-коханою Брукліна Бекхема, закрутила роман із моделлю. Новою обраницею зірки стала Кейт Харрісон.

27-річна манекенниця змалку знає, що таке шоу-бізнес. Майбутня зірка глянців Кейт Харрісон виховувалась у сім'ї актора Грегорі Харрісона та моделі Ренді Оакес. Окрім Кейт, подружжя мало ще 3 дітей.

Читайте також: Акторку Хлою Морец застали за пристрасними поцілунками з моделлю: фотофакт

Вже у ранньому віці ефектна брюнетка розпочала модельну кар'єру. Ідеально струнке тіло та природна краса стали її візиткою у світ шоу-бізнесу. Кейт Харрісон всього за кілька років налагодила співпрацю з популярними брендами та глянцями.

Водночас зірка не відмовляється і від зухвалих зйомок, приміряючи найнеочікуваніші образи. Сексапільні кадри вона публікує в Instagram. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 найгарячіші фото Кейт Харрісон, які встигли приголомшити мережу.