Топ-10 найсексуальніших артисток українського шоу-бізнесу

В останній день червня стало відомом, що українців визнано найсексуальнішою нацією світу. Це яскраво доводять як пересічні громадяни, так і вітчизняні знаменитості. Щоб це вкотре підтвердити, журналісти LifeStyle 24 склали власний список найзвабливіших зірок України.

Відомо, що опитування створила туристична компанія Big 7 Travel. Близько півтора мільйона користувачів мережі визначали, яка нація є найсексуальнішою у світі. При цьому рецензентам, які віддавали свої голоси за фаворитів, не давали жодних критеріїв чи обмежень у виборі.

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За результатами голосування, українці зайняли першість. До десятки переможців також ввійшли Данія, Філіппіни, Бразилія, Австралія, Південна Африка, Італія, Вірменія, Британія та Канада.

Такі приголомшливі дані мають своє пояснення, адже українки і справді мають славу одних з найпривабливіших жінок. Про це відомо і в далекій Колумбії, звідки родом популярний співак Maluma. Перед своїм першим візитом до Києва артист зізнався, що хоче побачити не тільки визначні місця столиці, але й українських дівчат, якими захоплюється весь світ.

Скажу дуже відверто: усі тільки говорять про дівчат та жінок з України. Звичайно, я хочу прогулятись визначними місцями Києва. Але із захопленням чекаю можливості побачити, які ж вони українські дівчата,

– зізнався Maluma у програмі "Світське життя".

Журналісти LifeStyle 24 вирішили вкотре довести, що українці і справді заслуговують звання "Найсексуальнішої нації", підібравши фото артисток вітчизняного шоу-бізнесу, які підкорили мережу.

Тіна Кароль

Даша Астаф'єва

Оля Полякова

Настя Каменських

Слава Камінська

Юлія Саніна

Надія Дорофеєва

Мішель Андраде

Злата Огневич

Вікторія Смеюха