Топ-10 найсексуальніших артисток українського шоу-бізнесу

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Найсексуальніші зірки українського шоу-бізнесу
Найсексуальніші зірки українського шоу-бізнесу / LifeStyle 24

В останній день червня стало відомом, що українців визнано найсексуальнішою нацією світу. Це яскраво доводять як пересічні громадяни, так і вітчизняні знаменитості. Щоб це вкотре підтвердити, журналісти LifeStyle 24 склали власний список найзвабливіших зірок України.

Відомо, що опитування створила туристична компанія Big 7 Travel. Близько півтора мільйона користувачів мережі визначали, яка нація є найсексуальнішою у світі. При цьому рецензентам, які віддавали свої голоси за фаворитів, не давали жодних критеріїв чи обмежень у виборі. 

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За результатами голосування, українці зайняли першість. До десятки переможців також ввійшли Данія, Філіппіни, Бразилія, Австралія, Південна Африка, Італія, Вірменія, Британія та Канада. 

Такі приголомшливі дані мають своє пояснення, адже українки і справді мають славу одних з найпривабливіших жінок. Про це відомо і в далекій Колумбії, звідки родом популярний співак Maluma. Перед своїм першим візитом до Києва артист зізнався, що хоче побачити не тільки визначні місця столиці, але й українських дівчат, якими захоплюється весь світ. 

Скажу дуже відверто: усі тільки говорять про дівчат та жінок з України. Звичайно, я хочу прогулятись визначними місцями Києва. Але із захопленням чекаю можливості побачити, які ж вони українські дівчата,
– зізнався Maluma у програмі "Світське життя".

Журналісти LifeStyle 24 вирішили вкотре довести, що українці і справді заслуговують звання "Найсексуальнішої нації", підібравши фото артисток вітчизняного шоу-бізнесу, які підкорили мережу. 

Тіна Кароль

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Даша Астаф'єва 

Оля Полякова 

Настя Каменських

Слава Камінська

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Юлія Саніна 

Надія Дорофеєва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Мішель Андраде

Злата Огневич

Вікторія Смеюха

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль Оля Полякова Настя Каменських Надя Дорофєєва
Джерело: LifeStyle 24
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