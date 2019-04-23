Топ-10 найсексуальніших фото моделі Джіджі Хадід

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Модель Джіджі Хадід: сексуальні фото
Модель Джіджі Хадід: сексуальні фото / www.standard.co.uk

Популярна модель Джіджі Хадід святкує своє 24-річчя. Стрімкий успіх, стильні та інколи провокативні зйомки, світські заходи, співпраця з відомими брендами та увага світових ЗМІ – це далеко не всі досягнення, якими може похизуватись харизматична манекенниця. За час кар'єри Джіджі Хадід стала однією з найзвабливіших манекенниць світу, відтак журналісти LifeStyle 24 підібрали її сексуальні фото.

Талановита Джіджі Хадід змалку підкорювала фешн-індустрію. Вже у 2 роки маленька американка стала моделлю дитячої лінії одягу Guess. З цього й розпочався її шлях до великого успіху. 

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У виборі професії подіяв і приклад її матері Йоланди, яка свого часу знімалась у фотосесіях для популярних журналів та виходила на подіуми. Тому Джіджі Хадід знала багато залаштункових секретів світу моди. У 2014 році ефектна американка заявила про себе, знявшись для календаря Pirelli. Відтоді зірку просто засипали заманливими пропозиціями. 

Всього за 5 років Джіджі Хадід почала співпрацю з провідними брендами Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors, Versace, Tommy Hilfiger, а деякі глянці й досі мріють про зйомку з нею. Не відмовляється модель і від пікантних фотосесій, постаючи перед камерою у сексапільних вбраннях та без спідньої білизни. У день народження Джіджі Хадід журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найгарячіші фото, які манекенниця опублікувала у своєму блозі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

new @voguejapan june cover story x @luigiandiango

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Джіджі Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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