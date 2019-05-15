Топ-10 найсексуальніших виходів моделі Стелли Максвелл

Зірка білизняного бренду Victoria's Secret Стелла Максвелл святкує свій день народження у середу, 15 травня. Моделі з фігурою мрії та baby face виповнюється 29 років. За час кар'єри дівчина стала однією з найзвабливіших "ангелів". На честь свята редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку сексуальних публічних виходів моделі.

Стелла Максвелл часто стає зіркою стильних фотосетів, підкоряє подіуми світових модних брендів і з'являється на обкладинках глянцевих журналів, серед яких: Elle, Glamour, Interview, Wmagazine, Vogue та інші. З 2015 року дівчина стала "ангелом" Victoria's Secret.

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Крім того, новозеландська і британська топ-модель ірландського походження є новим обличчям косметичного бренду Maxfactor c 2016 року.

Що цікаво, зірка не не приховує свою нетрадиційну орієнтацію. Влітку 2015 року ЗМІ писали про її стосунки з Майлі Сайрус. А наразі, подейкують, що в неї роман з відомою актрисою Крістен Стюарт. Востаннє їх папараці вкотре разом запримітили у Нью-Йорку.

Найсексуальніші виходи Стелли Максвелл



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images



Стелла Максвелл / Getty Images