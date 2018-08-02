Топ-10 цікавих фактів про комедію "Я, Ти, Він, Вона", які вражають

27 грудня у прокат вийде українська кінокомедія "Я, Ти, Він, Вона", головні ролі в якій виконали Володимир Зеленський, Настя Коротка, Надія Дорофеєва та Евген Кошовий.

За сюжетом кінострічки "Я, Ти, Він, Вона", після 10 років спільного життя молоде подружжя потерпає від кризи в стосунках. Пара розуміє, що їхній шлюб вичерпав себе, а від пристрасті майже нічого не залишилося. Як Женя, так і Яна мають "запасний варіант" – нових коханців. Однак, за рішенням суду, подружжя повинно ще місяць жити під одним дахом, що призводить до несподіваних та курйозних ситуацій.

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Перед Новим роком глядачі зможуть вдосталь пореготати, переглянувши комедію "Я, Ти, Він, Вона". А поки журналісти LіfeStyle 24 вирішили поділитись 10 цікавими фактами про яскраву новинку кіно.

Топ-10 цікавих фактів про фільм "Я, Ти, Він, Вона"

1. Комедія – ювілейна десята повнометражна кінострічка від студії "Квартал 95" і перша, яка знята за підтримки Держкіно України.

2. Зйомки тривали всього 3 місяці, а над створенням фільму працювали близько 120 людей.

3. Володимир Зеленський вперше спробував себе у ролі кінорежисера. Компанію йому в цьому склав американець Девід Додсон.

Я вперше був по обидва боки камери, одночасно у якості актора і режисера. Доводилося спочатку грати, а потім бігти до монітора і дивитися відзняті кадри. Я, звичайно, і сам отримав задоволення від цієї картини, але сподіваюся, більше задоволення все ж отримають глядачі,

– розповів Володимир Зеленський.

4. Відомі артистки Надя Дорофєєва і Настя Коротка дебютували як актриси. Окрім цього, вперше в повнометражному фільмі з'явиться шоумен Юрій Ткач.

5. Нічних змін на проекті було удвічі більше, ніж денних. Все для того, щоб група мала змогу знімати без випадкових перехожих у кадрі, чи у популярних місцях, де зазвичай багатолюдно.

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6. Зйомки в романтичному Львові настільки вплинули на акторів, що один із учасників фільму освідчився своїй дівчині.

7. У фільмі глядачі зможуть побачити славнозвісний львівський Оперний театр, Ратушу, Стрийський парк та легендарне Личаківське кладовище. Під час зйомок стався курйоз: у Львові місцеві жителі проявили таку цікавість до фільму, що перекрили собою трамвайні рейки, і на деякий час рух транспорту був зупинений.

8. У деяких сценах головних героїв заміняли каскадери. Однак Володимир Зеленський і Настя Коротка упродовж майже 4 годин грали сцену, знаходячись по шию у дуже холодній воді Дніпра.

9. Оператор фільму – американець Брюс Алан Грін – отримав серйозну травму, впавши на високій швидкості з велосипеда.

10. В одній зі сцен герої вирішили зайнятися коханням під час кіносеансу. Зйомки цієї сцени проходили в столичному кінотеатрі "Сінема-Сіті", де 17 грудня відбудеться допрем'єрний показ фільму "Я, Ти, Він, Вона".

Трейлер до комедії "Я, Ти, Він, Вона": дивіться відео