Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати

У п'ятницю, 25 січня, українська поп-діва Тіна Кароль відзначає своє 34-річчя. У знаковий для артистки день журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 10 цікавих фактів з її біографії, які зможуть вас здивувати.

Тендітна та ніжна, норовлива та ствердна – Тіна Кароль, здається, знає, чого вона хоче від життя та впевнено йде до своєї цілі. Зірка самотужки пробила собі місце на великій сцені та за час вокальної кар'єри завоювала мільйони прихильників.

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Попри те, що Тіна Кароль охоче ділиться з фан-групою кадрами зі своїх буднів, розповідаючи їм цікаві історії, багато фактів з її приватного життя залишаються за кадром. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати інформацію, яку варто знати про Тіну Кароль.

Справжнє ім'я Тіни Кароль – Тетяна Ліберман. Майбутня зірка народилась у селищі Оротукан, що в Росії. Однак у 1991 році батьки Тіни Кароль переїхали до Івано-Франківська – звідки родом мати знаменитості.

Саме з цим обласним центром у співачки є чимало спогадів, адже в місті вона починала перші кроки до кар'єри. В одному з інтерв'ю Тіна Кароль зізналась, що ще змалку мріяла стати артисткою, тому ходила на курси вокалу та паралельно здобувала знання у школі.

Наївна мрійниця, – підписала вона архівне фото тих часів.

Після закінчення Київського інституту музики імені Р. Глієра Тіна Кароль активно почала пробиватись на велику сцену. Зірка взяла участь у десятках вокальних конкурсах, які не завжди приносили їй перемогу. Зокрема, Тіна Кароль засвітилась на фестивалях "Золота трембіта", "Таланти твої, Україно", "Чорноморські ігри", "Золотий тік", "Під однією зіркою", "Едельвейс", "Сім культур" та інших. Справжню славу їй принесло шоу "Нова хвиля", де у 2005 році артистка запалила із піснею "I feel good".

Виступ Тіни Кароль на конкурсі "Нова хвиля 2005" (відео):

Ефектну білявку з неймовірним вокалом помітила Алла Пугачова, яка віддала їй приз у розмірі 50 тисяч доларів. Окрім цього, на "Новій хвилі" Тіна Кароль посіла почесне друге місце.

Перед престижним конкурсом вся команда співачки працювала над створенням її іміджу та псевдонімом. Незадовго до "Нової хвилі" зародилось ім'я Тіни Кароль, яке у 2007-му вона офіційно внесла до свого паспорта. Деякі користувачі мережі підозрюють, що зірка запозичила псевдонім в Ані Лорак, адже друга частина її сценічного імені при прочитанні з іншого боку складається в Кароль.

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Вибудовуючи свою сольну кар'єру, співачка продовжувала брати участь у виступах Ансамблю пісні та танцю ЗСУ. Тіна Кароль неодноразово розповідала про цей факт зі своєї біографії, зазначаючи, що отримала там чудовий досвід.

Завойовувати столичних глядачів, Тіна Кароль вирушила на славнозвісне шоу "Караоке на майдані". Архівні відео зі студентських років й досі користуються популярністю у мережі.

Тіна Кароль на шоу "Караоке на майдані" (відео виступу):

Тіна Кароль один раз була заміжня. Її обранцем став продюсер Євген Огір. Чоловік помер від онкохвороби у 2013 році. Втрата коханого кардинально змінила життя Тіни Кароль, а сама артистка зізнавалась, що її біографію можна сміливо розділити на "до" та "після".

Я вперше можу сказати: "Глибина моєї скорботи – безкінечна". Я завжди буду "молодцем" для нього. Завжди буду на висоті своїх можливостей і вище. Я соромлюся своїх сліз і вразливості. Мені соромно бути по-жіночому слабкою. Як пробачити собі втрату? Я все ще чекаю,

– зізнавалась у мережі Тіна Кароль.



Тіна Кароль з чоловіком Євгеном Огіром / Instagram

Тіна Кароль виховує єдиного сина Веніаміна. Хлопчик проживає та навчається у Великобританії. Він вражає схожістю із зірковою мамою та залюбки грає для неї на фортепіано.

Наразі Тіна Кароль – одна з найуспішніших співачок українського шоу-бізнесу. Її голос в 3 октави заворожує чистотою звучання і силою.

Тіна Кароль може похизуватись знаковими званнями та нагородами. Зокрема, співачка є Народним та Заслуженим артистом України, володаркою премій М1 Music Awards, Viva. Yuna, ELLE Style Awards. Окрім цього, Тіна Кароль реалізувалась як акторка. За роль у короткометражному фільмі "Колишні" вона отримала міжнародну відзнаку SFAAF у номінації "Найкраща жіноча роль".